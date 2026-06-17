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4 चौके, 2 छक्के, 135.71 की स्ट्राइक रेट से धमाका करने के बाद पवेलियन लौटे वैभव सूर्यवंशी

इंडिया 'ए' और अफगानिस्तान 'ए' के बीच दांबुला में जारी ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में विपक्षी टीम की तरफ से मिले बड़े जीवनदान का वैभव सूर्यवंशी कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए हैं. पारी का आगाज करते हुए वह 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. 

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4 चौके, 2 छक्के, 135.71 की स्ट्राइक रेट से धमाका करने के बाद पवेलियन लौटे वैभव सूर्यवंशी
38 रन बनाकर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी

इंडिया 'ए' और अफगानिस्तान 'ए' के बीच दांबुला में जारी ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में विपक्षी टीम की तरफ से मिले बड़े जीवनदान का वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए हैं. पारी का आगाज करते हुए वह 38 रन बनाकर फरीदून दाऊदजई का शिकार बने हैं. दाऊदजई ने भारतीय युवा स्टार को खालिद तानीवाल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. जिस दौरान वैभव आउट हुए उस दौरान भारतीय 'ए' टीम का स्कोर आठ ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 75 रन था.

आउट होने से पहले वैभव ने लगाए चार चौके और दो छक्के 

आउट होने से पहले पारी का आगाज करते हुए वैभव सूर्यवंशी 28 गेंद में 135.71 की स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से चार चौके और दो खूबसूरत छक्के देखने को मिले. 

जीवनदान का फायदा उठाने में नाकामयाब रहे वैभव सूर्यवंशी 

वैभव सूर्यवंशी की पारी दूसरे ओवर में ही समाप्त हो सकती थी. मगर फरीदून की एक चूक से उन्हें बड़ा जीवनदान मिला. मगर उस जीवनदान का वह कुछ खास फायदा उठाने में नाकामयाब रहे.  
 

लेखक के बारे में
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राकेश कुमार सिंह
सीनियर सब एडिटर
करीब 7 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. अप्रैल 2024 से NDTV इंडिया में दूसरी पारी का आगाज करते हुए सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. NDTV इंडिया... और पढ़ें
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