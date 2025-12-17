VIDEO: गौतम गंभीर ने अपने धुरंधरों को दिखाया 'धुरंधर', जानें लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

बीते कल (16 दिसंबर 2025) सभी की निगाहें आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन पर टिकी हुई थी. उधर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अपनी युवा सेना को लेकर लखनऊ भ्रमण पर निकल पड़े. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को 'धुरंधर' मूवी भी दिखाई. सोशल मीडिया पर इस दौरान के कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि गंभीर अपने रणबांकुरों के साथ लखनऊ स्थित फीनिक्स पलासियो मॉल में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं.

लखनऊ में खेला जाएगा टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (17 दिसंबर 2025) लखनऊ में खेला जाएगा. इसी लिए भारतीय टीम लखनऊ में है. खबर लिखे जाने तक लखनऊ में कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम ने 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वहीं शेष बचे मुकाबले अफगानिस्तान ने खेले हैं. क्योंकि हाल में इकाना स्टेडियम अफगानिस्तान का होम ग्राउंड रहा है. जहां उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां 3 मैचों की मेजबानी की थी.

लखनऊ में भारतीय टीम का रिकॉर्ड

खबर लिखे जाने इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम ने 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. जहां भारतीय टीम को तीनों ही मुकाबले में जीत मिली है. भारतीय टीम ने इकाना में पहला टी20 मुकाबला 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. जहां ब्लू टीम को 71 रनों से जीत मिली थी.

इसके पश्चात दूसरी बार यहां टीम 2022 में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरी. जहां भारतीय टीम को 62 रनों से विजयश्री मिली. आखिरी बार भारतीय टीम यहां 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरी थी. इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को 6 विकेट से कामयाबी हाथ लगी थी.

यह भी पढ़ें- IPL नीलामी के बाद कैसी नजर आती हैं 10 टीमें? कौन कितने में बिका, एक नजर यहां दौड़ा लें