कंधे हो गए थे बोझिल, भावनाओं पर नहीं हो पा रहा था कंट्रोल, ख्वाजा ने बताया आखिरी इंटरनेशनल मैच का दर्द

Usman Khawaja, Australia vs England: आखिरकार उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने 39 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. सिडनी टेस्ट उनके क्रिकेट करियर का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला साबित हुआ. मैच के बाद वह काफी इमोशनल नजर आए. मैच के बाद उन्होंने ब्रॉडकास्टर के साथ हुई बातचीत के दौरान भरे हुए गले से कहा, 'इस कामयाबी का बहुत मतलब है. मैं बस जीतना चाहता था. आखिरी फाइनल मुकाबला जीतने के लिए शुक्रगुजार हूं. साथी खिलाड़ियों के साथ इस जीत को सेलिब्रेट करूंगा. खेलते समय बहुत मुश्किल लग रहा था. मैदान में बस शांत रहने की कोशिश कर रहा था. पूरे मैच में अपनी भावनाओं पर संयम रख पाना बहुत कठिन था. खेल पर फोकस करने में दिक्कत आ रही थी. खुशी है कि हम जीत गए. इस पल को हमेशा याद रखूंगा. अब मैं अपने जीवन में बस आराम करना चाहता हूं. शुक्रिया.'

आखिरी टेस्ट में खामोश रहा उस्मान ख्वाजा का बल्ला

क्रिकेट प्रेमियों को आखिरी इंटरनेशनल मुकाबले में उस्मान ख्वाजा से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर वह इस मुकाबले में कुछ खास जलवा बिखरने में नाकामयाब रहे. टीम के लिए पहली पारी में छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 49 गेंदों का सामना किया. इस बीच 34.69 की स्ट्राइक रेट से 17 रन बनाने में कामयाब रहे. पहली पारी में फ्लॉप होने के बाद दूसरी पारी में सबकी निगाहें उनके उपर टिकी हुई थीं. मगर यहां भी वह कुछ खास करिश्मा दिखाने में नाकामयाब रहे. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सात गेंदों का सामना किया. इस बीच छह रन बनाकर टंग का शिकार बने.

उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें उस्मान ख्वाजा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 87 टेस्ट, 40 वनडे और नौ टी20 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से टेस्ट की 157 पारियों में 43.39 की औसत से 6206, वनडे की 39 पारियों में 42.00 की औसत से 1554 और टी20 की नौ पारियों में 26.77 की औसत से 241 रन निकले. ख्वाजा टेस्ट क्रिकेट में 16 शतक और 28 अर्धशतक, वनडे में दो शतक और 12 अर्धशतक एवं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे.

