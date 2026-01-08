WTC Points Table 2025-27: एशेज में ऑस्ट्रेलिया की जीत से टीम इंडिया को हुआ फायदा या नुकसान? जानें समीकरण

ICC World Test Championship 2025-2027 Points Table: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 'द एशेज' 2025-26 का समापन हो गया है. पांच मैचों की प्रतिष्ठित सीरीज पर इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम का कब्जा रहा. मेजबान टीम ने विपक्षी टीम को 4-1 से शिकस्त देते हुए ऐतिहासिक सीरीज को अपने नाम किया है. टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला चार जनवरी से आठ जनवरी के बीच सिडनी में खेला गया. जहां रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम पांच विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही.

WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के 'द एशेज' में मिली शानदार सफलता का असर WTC पॉइंट्स टेबल में भी नजर आ रहा है. कंगारू टीम अपने आठ मुकाबलों में सात जीत और एक ड्रॉ के बाद 85.71 पीसीटी अंक लेकर टॉप पर काबिज है.

WTC पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है इंग्लैंड

वहीं 'द एशेज' में मिली शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम WTC पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गई है. जारी सीजन में इंग्लैंड की टीम ने खबर लिखे जाने तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं.

इस बीच उसे छह मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि महज तीन मैचों में जीत मिली है. इसके अलावा एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. इंग्लिश टीम के खाते में 31.67 पीसीटी अंक हैं.

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत की स्थिति

'द एशेज' 2025-26 के बाद बात करें WTC में भारतीय टीम की स्थिति के बारे में तो टीम इंडिया ने खबर लिखे जाने तक कुल नौ मैच खेले हैं. इस बीच उसे चार मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि चार मुकाबलों में हार का भी सामना करना पड़ा है. इसके अलावा उसके एक मैच ड्रॉ भी रहे हैं. भारतीय टीम के खाते में 48.15 पीसीटी अंक हैं.

कुछ इस तरह WTC के फाइनल में पहुंच सकता है भारत

भारतीय टीम का जारी सीजन में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी सीरीज बचा हुआ है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे उनके घरेलू मैदान पर खेलना है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम का वह अपनी सरजमीं पर मेजबानी करेगा.

पिछले अगर दो WTC सीजन पर नजर दौड़ाए तो 60 से 65 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली टीमों को WTC फाइनल का टिकट मिला है. ब्लू टीम को अपने शेष बचे नौ मुकाबलो में से कम से कम 6 मैच जीतने होंगे. इससे कम टीम को कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा.

अगर भारतीय टीम यह करिश्मा आगामी मुकाबलों में करने में कामयाब होती है तो वह WTC फाइनल के लिए करीब-करीब क्वालीफाई कर जाएगी.

