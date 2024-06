USA vs PAK: अमेरिका ने किया T20 वर्ल्ड कप का बड़ा उलटफेर, सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास

मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए सात वाइड सहित 18 रन दिए जिसके बाद सौरभ नेत्रवलकर ने सिर्फ 13 रन खर्च करके अमेरिका को आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान पर पांच रन की उलटफेर भरी जीत दिलाई. यह अमेरिका की ग्रुप स्टेज की लगातार दूसरी जीत है. आमिर के सुपर ओवर में अमेरिका ने आरोन जेम्स (11) और हरमीत सिंह (नाबाद 00) की पारियों से एक विकेट पर 18 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में नेत्रलवकर के ओवर में एक विकेट पर 13 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की तरफ से फखर जमां (नाबाद 00), इफ्तिखार अहमद (04) और शादाब खान (नाबाद 03) बल्लेबाजी के लिए उतरे.

इससे पहले पाकिस्तान के 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका ने कप्तान मोनांक पटेल (50 रन, 38 गेंद, सात चौके, एक छक्का) के अर्धशतक और एंड्रीज गौस (35) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 68 रन की साझेदारी से तीन विकेट पर 159 रन बनाकर मुकाबला टाई किया. आरोन जोन्स (26 गेंद में नाबाद 36) और नितीश कुमार (नाबाद 14) ने अंतिम ओवर में 13 रन बनाकर मैच टाई कराया.

