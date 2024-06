PAK vs UAE: खंभे की तरह खड़े रह गए आज़म खान, पैर तक नहीं हिला पाए, सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

Azam Khan LBW Viral Video vs USA: कप्तान बाबर आजम और शादाब खान की जुझारू पारियों से पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में गुरुवार को यहां बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर अमेरिका के खिलाफ सात विकेट पर 159 रन बनाए. बाबर ने 43 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों से 44 रन की पारी खेलने के अलावा शादाब (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए उस समय 72 रन की साझेदारी की जब टीम 26 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. शादाब ने 25 गेंद का सामना करते हुए एक चौका और तीन छक्के मारे. अमेरिका की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर नोस्तुश केनजिगे सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए. सौरभ नेत्रवलकर ने 18 रन पर दो विकेट हासिल किए.

Azam Khan is out LBW first ball to the left-arm spinner! Pakistan 5 down.#USAvPAK | #T20WorldCup pic.twitter.com/7xhqiU3gxF