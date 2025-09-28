IND vs PAK: जीत के लिए हुई मिर्ची हवन, उज्जैन से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, देश के कोने-कोने से आ रही है दुआ

विज्ञापन
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के लिए बगलामुखी धाम में मिर्ची का हवन किया गया है.

भारतीय टीम
  • एशिया कप 2025 का फाइनल IND vs PAK के बीच रविवार को दुबई में खेला जाएगा और देशभर में पूजा-अर्चना की जा रही है
  • उज्जैन के बगलामुखी धाम में मिर्ची हवन के माध्यम से भारत की जीत के लिए मां बगलामुखी की विशेष पूजा की गई है
  • जम्मू-कश्मीर में वेद मंदिर के विद्यार्थियों ने भारतीय टीम की जीत के लिए मंत्रों का उच्चारण कर उत्साह बढ़ाया है
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार (28 सितंबर) को दुबई में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाना है. फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया ही इस मुकाबले को जीतेगी. देशभर में कई स्थानों पर भारत की जीत के लिए पूजा-अर्चना की जा रही है. उज्जैन के बगलामुखी धाम में मिर्ची हवन किया गया. मंदिर के पुजारी कर्मवीर नाथ ने आईएएनएस से कहा, 'भारत की जीत के लिए मां बगलामुखी की पूजा की गई. भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. यहां जब-जब हवन होता है, तो विजय की प्राप्ति होती है.'

इस दौरान वेदपाठी हाथों में भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर लिए नजर आए. मिर्ची यज्ञ शत्रु विनाश के लिए शक्तिशाली माना जाता है. वहीं, दूसरी ओर एशिया कप फाइनल को लेकर जम्मू-कश्मीर में भी उत्साह का माहौल है. रविवार सुबह वेद मंदिर के विद्यार्थियों ने भारतीय टीम की जीत के लिए मंत्रों का उच्चारण किया.

आईएएनएस से बातचीत में एक वेदपाठी ने कहा, 'पहले हमारे सैनिकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान को खदेड़ा था और अब भारतीय टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पाकिस्तान को पूरी तरह परास्त करेगी. पाकिस्तान में एक बार फिर टीवी टूटेंगे और भारतीय टीम एशिया कप भारत लेकर आएगी.'

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ दो मुकाबले जीते हैं. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में इस टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी थी, जिसके बाद सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया.

दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम ने इस संस्करण में जिन दो मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ खेले गए थे. 

भारत ने एशिया कप 2025 में अब तक सभी 6 मैच अपने नाम किए हैं. ऐसे में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. फैंस को उम्मीद है कि भारत ही इस खिताबी मैच को अपने नाम करेगा. दोनों देशों के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में पहली बार फाइनल खेला जा रहा है.

India, Pakistan, Cricket
