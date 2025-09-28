विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: सलमान अली आगा को याद आए अब्बू, हैंडशेक विवाद पर आखिरकार तोड़ी चुप्पी

Salman Ali Agha Big Statement: पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक विवाद पर बड़ा बयान दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: सलमान अली आगा को याद आए अब्बू, हैंडशेक विवाद पर आखिरकार तोड़ी चुप्पी
Salman Ali Agha
  • सलमान अली आगा ने हैंडशेक विवाद पर कहा कि उन्होंने कभी दो टीमों के बीच हैंडशेक नहीं टूटा देखा
  • सलमान ने बताया कि उनके पिता भी क्रिकेट प्रेमी हैं और वे पिछले बीस सालों में भी ऐसी घटना नहीं देखे हैं
  • उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मैचों में भी पहले से हैंडशेक होते आए हैं और इसका न होना अच्छा संकेत नहीं है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Salman Ali Agha Big Statement: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक विवाद पर बड़ा बयान दिया है. एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पूर्व जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि 14 तारीख को जो विवाद हुआ. उसके बाद 21 तारीख को लड़कों ने जो मैदान में किया. उस पर आपका क्या कहना है? पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए सलमान ने कहा, 'सर बात है हैंडशेक कि तो 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं. मैंने आजतक ऐसा नहीं देखा कि दो टीमों के बीच हैंडशेक न हुआ हो.'

बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. मैं उनसे हमेशा क्रिकेट की बातें सुनता रहा हूं. उनसे भी 20 साल पीछे चले जाते हैं. मैंने वहां भी ऐसी बाते नहीं सुनी कि दो टीमों के बीच मैच हुआ हो और हैंडशेक ना हुआ हो. मैंने आज तक यही सुना है कि ये हुआ ही नहीं है. जब भी मैचें हुई हैं. तब हैंडशेक हुआ है.'

भारत-पाकिस्तान के रिश्ते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैच खेले गए हैं. मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा चीजें थोड़ी खराब थी, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे. मेरे ख्याल से हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है.'

तेज गेंदबाजी के बारे में बातचीत करते हुए सलमान ने कहा, 'सर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप तेज गेंदबाज से उसका अग्रसेन छीन लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वह उतना प्रभावी होगा. जितना उसे होना चाहिए. अगर किसी विशेष को मैदान में आक्रामक होना है तो मैं पहले भी कह चुका हूं स्वागत है उसका. चाहे वह मेरी टीम से हो या उनकी टीम से, उससे कोई मसला नहीं है.' 

यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव के इस बात से क्यों मुंह फुला बैठे पाक कप्तान? सलमान अली आगा ने खुद दिया जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Indians, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com