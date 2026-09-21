भारत-जापान टी20 मैच पर टाइफून का खतरा! क्या धुल जाएगा ऐतिहासिक मुकाबला? जानिए कैसा रहेगा जापान का मौसम

एशियन गेम्स 2026 के बीच जापान इन दिनों टाइफून 'डुजुआन' और भारी बारिश की मार झेल रहा है. प्रशांत तट की ओर बढ़ रहे इस शक्तिशाली तूफान को देखते हुए देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि करीब 16 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. खराब मौसम का असर एशियन गेम्स पर भी दिखाई देने लगा है और एहतियातन घुड़सवारी (इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग) प्रतियोगिता को मंगलवार तक टाल दिया गया है.

इसी बीच मंगलवार को होने वाले भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक इकलौते पुरुष T20I मुकाबले को लेकर भी क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई है. यह मैच सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, जो जापान के तोचिगी प्रांत में स्थित है. चूंकि यह इलाका कांटो क्षेत्र का हिस्सा है, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, इसलिए मैच के आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं.

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने इज़ु द्वीप समूह, कांटो, टोकाई और तोहोकू के प्रशांत तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूस्खलन, तेज हवाओं और संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है.

हालांकि क्रिकेट प्रशंसकों के लिए राहत की बात यह है कि मौजूदा मौसम पूर्वानुमान मैच के पूरी तरह धुलने की आशंका नहीं दिखाता. सोमवार को भारी बारिश की संभावना है, लेकिन मंगलवार सुबह तक मौसम में सुधार होने का अनुमान है और कुछ समय के लिए धूप भी निकल सकती है.

दोपहर के दौरान हल्की बारिश मैच में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं है कि लगातार बारिश के कारण मुकाबला रद्द करना पड़े. यानी फैंस को भारत और जापान के बीच होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है.

यह मैच कई मायनों में खास है, क्योंकि पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और जापान पहली बार आमने-सामने होंगे. इससे पहले एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को आठ विकेट से हराया था. उस मुकाबले में भारत ने अपना दबदबा दिखाया था, लेकिन जापानी टीम ने भी कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन कर प्रशंसकों का ध्यान खींचा था.

अब सबकी नजरें मंगलवार के मौसम और इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर टिकी हैं, जहां इतिहास रचा जाना तय है.