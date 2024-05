6, 4, 2, फिर बोल्ट ने अभिषेक को कर दिया आउट, 29वीं बार ट्रेंट ने किया यह कारनामा

Trent Boult strikes in 1st over Again: आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है. मैच से पूर्व जैसा कि क्रिकेट एक्सपर्ट ट्रेंट बोल्ट को लेकर शंका जता रहे थे. ठीक वैसा ही हुआ है. उन्होंने एक बार फिर उम्दा गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में अपनी टीम को सफलता दिलाई है. यह 29वीं बार है जब बोल्ट ने अपनी टीम के लिए पहला ओवर डालते हुए पहले ही ओवर में विकेट चटकाए हैं.

बोल्ट के पहले ओवर में एसआरएच के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा काफी आक्रामक नजर आ रहे थे. उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया. वह यही नहीं रुके. उन्होंने चौथी गेंद को सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए भेजा. 5वीं गेंद पर वह 2 रन लेने में कामयाब रहे. हालांकि, 6वीं गेंद पर बोल्ट वापसी करने में कामयाब रहे. शर्मा ने यहां भी गेंद को पवेलियन के बाहर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कोहलर कैडमोर के हाथों लपके गए. इसके साथ ही दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में उनकी पारी भी समाप्त हो गई.

ट्रेंट बोल्ट की उम्दा गेंदबाजी से फैंस भी काफी प्रसन्न हैं. सोशल मीडिया पर स्टार गेंदबाज की लगातार वह सराहना कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

बोल्ट की पहले ओवर में विकेट के साथ दोस्ती हो गई है!

Trent Boult 🤝 first over wickets.



- The never ending love story! pic.twitter.com/4oCwTWCEjQ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 24, 2024

पहले ओवर में बोल्ट का विकेट चटकाना परमानेंट है

First over wicket is permanent for Trent Boult. pic.twitter.com/BP5ja1TdC1 — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) May 24, 2024

बोल्ट ने शर्मा को किया आउट

चैंपियन

TRENT BOULT THE CHAMPION THAT HE IS — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 24, 2024

There has not been a single bowler in this IPL who has bowled a better first over than Trent Boult. 😭🩷 — Bhawana (@bhawnakohli5) May 24, 2024

बता दें आईपीएल में पहला ओवर डालते हुए सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड बोल्ट के नाम ही दर्ज है. उन्होंने अबतक 29 बार अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाए हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है. कुमार ने 27 बार यह खास कारनामा किया है.

8 विकेट - ट्रेंट बोल्ट- 2020

7 विकेट - ट्रेंट बोल्ट- 2024

7 विकेट - ट्रेंट बोल्ट- 2023

6 विकेट - भुवनेश्वर कुमार- 2016

6 विकेट - ट्रेंट बोल्ट- 2022

6 विकेट - मोहम्मद सिराज- 2023

