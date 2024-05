IPL इतिहास के 'काल' हैं यह 5 गेंदबाज, पहले ही ओवर में बल्लेबाजों का किया है सबसे अधिक बार शिकार

Most Wickets in First Over IPL History: आईपीएल 2024 का 65वां मुकाबला 15 मई को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में जरुर आरआर की टीम को 5 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, मैच के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट उम्दा गेंदबाजी करते हुए एक खास उपलब्धि प्राप्त करने में कामयाब रहे. बोल्ट ने पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को पहले ही ओवर में आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके साथ ही वह आईपीएल में पहले ही ओवर में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. बात करें आईपीएल में किन 5 गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ट्रेंट बोल्ट