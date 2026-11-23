कप्तान तिलक वर्मा (100) के शतक के बावजूद भारत ए को रविवार को यहां एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में पाकिस्तान ए से 48 रन से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान ए की टीम मध्यक्रम बल्लेबाज हसन नवाज की 79 रन की तेजतर्रार पारी के बाद 49.2 ओवर में 313 रन पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन जब भारत ए ने बल्लेबाजी की तो पूरी टीम 262 रन ही बना सकी. हालांकि तिलक वर्मा ने 100 रन बनाए लेकिन उनकी यह पारी बेहद ही धीमी रही. तिलक वर्मा की ओर से लगाया गया 148 गेंद पर शतक लिस्ट ए क्रिकेट में पांचवां सबसे धीमा शतक है और दूसरा भारत की ओर से लिस्ट ए में लगाया गया धीमा शतक है.

स्कॉट स्टायरिस (श्रीलंका के खिलाफ 152 गेंदें, 2007)

साल 2007 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के 'सुपर 8' मैच में, स्कॉट स्टायरिस 157 गेंदों पर 111 रन बनाकर नाबाद रहे. श्रीलंका ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया, इसलिए उनकी इस पारी को मैच जिताने वाले शतक के बजाय, केवल क्रीज पर टिके रहने के रूप में याद किया जाता है.

टॉम कूपर (151 गेंदें बनाम अफ़ग़ानिस्तान, 2010)

टॉम कूपर ने 7 जुलाई 2010 को स्पोर्टपार्क वेस्टव्लिएट में अपने करियर का पहला वनडे शतक लगाया. उन्होंने 155 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 151 गेंदों का सामना किया. नीदरलैंड्स ने 8 विकेट खोकर 202 रन बनाए थे, जिसमें से आधे रन अकेले टॉम कूपर के थे. जवाब में अफगानिस्तान ने 6 विकेट और 45 गेंदें शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था.

डेविड हेम्प (केन्या के खिलाफ 150 गेंदें, 2009)

सेनवेस पार्क में डेविड हेम्प ने 152 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए, जो बरमूडा के लिए पहला वनडे शतक था. उन्होंने 150 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. 2009 विश्व कप क्वालीफायर में बरमूडा ने 5 विकेट पर 259 रन बनाए, जिसके जवाब में केन्या ने 45 ओवर में 3 विकेट खोकर 260 रन बना लिए और 7 विकेट से जीत हासिल की.

शाई होप (भारत के खिलाफ 149 गेंदें, 2019)

चेन्नई में शाई होप ने 151 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 102 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 149 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. शिमरोन हेटमायर ने 106 गेंदों में 139 रन बनाए. इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 218 रनों की साझेदारी की, जिससे वेस्टइंडीज ने 288 रनों के लक्ष्य को 47.5 ओवर में हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की. इस सूची में होप का शतक इकलौता ऐसा शतक है जो टीम की जीत में काम आया.

तिलक वर्मा और शोएब मलिक (148 गेंदें - पाकिस्तान A और श्रीलंका A के खिलाफ)

पाकिस्तान A के खिलाफ 314 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, तिलक वर्मा ने 148 गेंदों में शतक पूरा किया. जब वे आखिरी ओवर में आउट हुए, तब तक हार तय हो चुकी थी और इंडिया A को 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. उनके साथ इस सूची में शोएब मलिक भी शामिल हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने 2001-02 सीज़न में श्रीलंका A के खिलाफ अपना शतक पूरा करने के लिए इतनी ही गेंदें ली थीं. इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से लगाया गया यह दूसरा सबसे धीमा शतक है. तिलक से पहले मनोज प्रभाकर के नाम 151 गेंद पर शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

यह भी पढ़ें | मोहम्मद सिराज को पहले टेस्ट में बेंच पर क्यों बैठाया? NZ टेस्ट ड्रॉ होने के बाद शुभमन गिल ने तोड़ी चुप्पी

यह भी पढ़ें | विदेशी धरती पर सबसे सफल भारतीय कप्तान, विराट कोहली नंबर-1, शुभमन गिल टॉप-5 से बाहर

यह भी पढ़ें | तिलक वर्मा की धीमी पारी ने डुबोई India 'A' की नैया? संजय बांगर ने बताया Pakistan 'A' के खिलाफ कहां हुई चूक

यह भी पढ़ें | 'मालूम नहीं क्यों इजाजत नहीं मिल रही', ICC के इस नियम से शुभमन गिल हुए नाराज