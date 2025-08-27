विज्ञापन
'आज के क्रिकेटरों के पास इसके लिए समय नहीं', कैफ ने किया सचिन के टीम बॉन्डिंग के रोल का खुलासा

कैफ ने अपने समय से आज के दौर की तुलना करते हुए बताया कि चीजें पिछले करीब दो दशकों में कितनी बदल गई हैं

  • मोहम्मद कैफ ने सचिन तेंदुलकर के टीम बॉन्डिंग में निभाए गए महत्वपूर्ण रोल का अपने खेल के दौर में खुलासा किया
  • कैफ के अनुसार वर्तमान खिलाड़ी ज्यादा पेशेवर हो गए हैं और प्रैक्टिस के बाद सीधे होटल लौट जाते हैं
  • सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आखिरी खिलाड़ी का इंतजार करते थे और टीम के साथ जाते थे
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ( Mohammad Kaif on Sachin) ने दिग्गज अपने खेलने के दिनों के दौरान दिग्गज सचिन तेंदुलकर के टीम बॉन्डिंग के लिए निभाए गए अहम रोल का खुलासा किया है.  कैफ ने वर्तमान दौर के खिलाड़ियों के ज्यादा 'पेशेवर' होने की बात कहते हुए खुलासा किया कि उनके दौर के खिलाड़ी ज्यादा समय साथ गुजारा करते थे. कैफ ने अपनी बात को मजबूती प्रदान करने के लिए एक घटना का जिक्र भी किया, जो बताता है कि टीम में माहौल अच्छा बनाए रखने के लिए सचिन ने कितना अहम रोल निभाया. कैफ ने कहा, 'इस दौरे में खिलाड़ी बहुत ज्यादा खुद  में सिमट कर रहते और एक-दूसरे के साथ कम समय गुजारते हैं.' उन्होंने कहा, 'अब खिलाड़ी कहीं पेशेवर हो चुके हैं. जब मैं आईपीएल में कोच था, तो मैंने महसूस किया खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद सीधे होटल का रुख कर लेते थे. खिलाड़ी फिर फोन पर, फिल्म देखकर या गेम्स खेलकर समय गुजारते थे. लेकिन जब हम खेलते थे, तो प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा समय साथ गुजारते थे.'

कैफ ने कहा, 'हमारे समय में हम हमेशा ही साथ-साथ प्रैक्टिस बंद साथ ही जाते थे. यहां तक कि सचिन तेंदुलकर  भी अपनी प्रैक्टिस और फील्डिंग ड्रिल खत्म करने के बाद आखिरी खिलाड़ी का इंतजार करते थे. वह कहते थे कि पहले प्रैक्टिस खत्म करो, तब हम साथ-साथ जाएंगे.' पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ' आज के दौर में खिलाड़ियों के लिए कार तैयार रहती हैं, जिससे वह प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तुरंत ही होटल लौट सकें.'

वैसे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में 1-3 से हार के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के माहौल और बाकी बातों में सुधार के लिए 10 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए थे. कैफ ने कहा, 'अब मैचों और अभ्यास के बाद सभी खिलाड़ियों के एक साथ ट्रैवल करने की उम्मीद है. इस नीति के तहत अलग से यात्रा करने और परिवार के सदस्यों के साथ सफर करने आदि बातों को हतोत्साहित किया गया है.  कैफ ने कहा, अब खिलाड़ियों की तैयारी में बहुत सारी बातें  विस्स्तार से शामिल होती हैं. ऐसा मैचों की संख्या में इजाफा होने के कारण हुआ है.' कैफ ने कहा, 'मुझे याद है कि जब मैं नेटवेस्ट ट्रॉफी में खेला था, तो उसके बाद में अगला वनडे मैच तीन महीने बाद श्रीलंका में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. उस समय सीमित संख्या में मैच होते थे और हमें बीच-बीच लंबा ब्रेक मिला करता था. तब हम अनुकूलन शिविर में भी साथ समय गुजारते थे.'

