मोहम्मद कैफ की बड़ी भविष्यवाणी, बताया रोहित शर्मा कब लेंगे वनडे से संन्यास और कौन बनेगा उनकी जगह कप्तान

Mohammad Kaif on Rohit Sharma ODI Retirement and Replacement: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि 2027 का वनडे विश्व कप भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का आखिरी विश्व कप होगा. उन्हें उम्मीद है कि रोहित के अंतिम मैच के बाद, प्रबंधन शुभमन गिल को कप्तानी की कमान सौंप देगा. गिल का कप्तानी में उदय किसी परीकथा से कम नहीं रहा है. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी रोहित का आखिरी टेस्ट मैच साबित होने के बाद, गिल को कप्तानी सौंपी गई और उन्होंने इंग्लैंड में भारत को 2-2 से ड्रॉ पर यादगार जीत दिलाई. बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 754 रन बनाने के बाद, गिल को अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिए टी20 कप्तान सुरकुमार यादव की जगह उप-कप्तान बनाया गया.

गिल के उदय के बीच, रोहित के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने टी20 और टेस्ट प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. आईपीएल में गिल के शानदार प्रदर्शन का हवाला देते हुए, कैफ को उम्मीद है कि वह सभी प्रारूपों के कप्तान के रूप में उभरेंगे. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "पिछले तीन सालों में, गिल ने 2,000 रन बनाए हैं. वह भविष्य के कप्तान हैं. वह टेस्ट कप्तान हैं और टी20 अंतरराष्ट्रीय में, वह उप-कप्तान हैं. रोहित वनडे कप्तान हैं. वह लगभग 38 साल के हैं और मेरा मानना है कि 2027 के वनडे विश्व कप के बाद वह संन्यास ले लेंगे. जब वह संन्यास लेंगे, तो गिल कप्तान बनेंगे."

गिल पिछले साल भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम में अनुपस्थित रहे थे, लेकिन उन्हें ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पाँच मैचों के लिए भारत की कप्तानी करने के लिए भेजा गया था. श्रृंखला समाप्त होने के बाद, गिल मुख्य रूप से वनडे और टेस्ट की ओर रुख कर गए क्योंकि टी20 उनके करियर की गति में एक कदम पीछे चला गया. उप-कप्तान घोषित होने के बाद, गिल जुलाई 2024 के बाद पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे. टीम की घोषणा के दौरान, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने गिल की अचानक पदोन्नति और क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में वापसी पर बात की.

अगरकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमें उनमें नेतृत्व के कुछ गुण नज़र आते हैं. और इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन वैसा ही था जैसी हमें उम्मीद थी. उन्होंने अपने बल्ले से जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे हमारी सभी उम्मीदें पार कर दीं, जो एक कप्तान के रूप में आपके ऊपर इतना दबाव होने पर एक अच्छा संकेत है."

21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, गिल ने 21 पारियों में 30.42 की औसत और 139.27 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं. उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126* रहा है.