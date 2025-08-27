विज्ञापन
ट्रंप के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ बम के बाद क्या है भारत का प्लान और क्या हैं नए मौके?

अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद भारत ने इससे निपटने के लिए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है. इस खबर में जानें कि देश के बाद क्या अवसर हैं.

Read Time: 1 min
ट्रंप के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ बम के बाद क्या है भारत का प्लान और क्या हैं नए मौके?
  • अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है
  • भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपने उत्पादों की मांग बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा
  • सरकार ने इस टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपायों और नीतिगत योजनाओं को लागू करने की योजना बनाई है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

27 अगस्त 2025. सुबह करीब 9.30 बजे से भारत पर 50% अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरूआत हो गई. यानी अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं. सवाल ये उठते हैं कि देश पर इस टैरिफ का असर कितना पड़ने वाला है?. कैसे भारत के एक्सपोर्टर्स टैरिफ के अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड के बना पाएंगे? इसके अलावा भारत रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए कितना तैयार है?. बता दें कि पीएम पहले ही कह चुके हैं कि, "भारत नहीं झुकने वाला. देश अपने पैरों पर खड़ा होगा". इस बीच एक्सपर्ट ने इन सभी सवालों के जबाव दिए हैं. जानिए सरकार का प्लान क्या है..

पूरी स्टोरी पढ़ें

