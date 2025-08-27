ट्रंप के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ बम के बाद क्या है भारत का प्लान और क्या हैं नए मौके?

27 अगस्त 2025. सुबह करीब 9.30 बजे से भारत पर 50% अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरूआत हो गई. यानी अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं. सवाल ये उठते हैं कि देश पर इस टैरिफ का असर कितना पड़ने वाला है?. कैसे भारत के एक्सपोर्टर्स टैरिफ के अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड के बना पाएंगे? इसके अलावा भारत रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए कितना तैयार है?. बता दें कि पीएम पहले ही कह चुके हैं कि, "भारत नहीं झुकने वाला. देश अपने पैरों पर खड़ा होगा". इस बीच एक्सपर्ट ने इन सभी सवालों के जबाव दिए हैं. जानिए सरकार का प्लान क्या है..