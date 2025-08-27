वैष्णो देवी भूस्खलन के 34 मृतकों में 18 महिलाएं, अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, जानें 10 बड़े अपडेट

उत्तर भारत में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है. नदियां उफन रही हैं. बाढ़, भूस्खलन से कई जगह भारी नुकसान हुआ है. प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग में एक दिन पहले हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 34 हो गई. मृतकों में 14 महिलाएं हैं. कम से कम 20 लोग घायल हैं. वहीं गंभीर हालात को देखते हुए उत्तर रेलवे ने जम्मू और कटरा स्टेशनों से आने-जाने वाली 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 64 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर बीच में ही रोकना पड़ा.

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में अर्धकुंवारी के पास दोपहर बाद करीब 3 बजे भूस्खलन हुआ था. वैष्णो देवी हादसे में मारे गए लोगों में से खबर लिखे जाने तक 24 की पहचान हो चुकी थी. इनमें से 14 महिलाएं हैं. कुछ तीर्थयात्री राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के रहने वाले थे. अज्ञात 10 शवों में से चार महिलाओं के हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नियंत्रण वाले वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई थी. अब्दुल्ला ने कहा कि जब हमें मौसम के बारे में पता था तो लोगों को यात्रा मार्ग पर क्यों नहीं रोका गया? उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं ले जाया गया? जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी भूस्खलन पर कहा कि बादल फटने के कारण जब ये घटना हुई, तब तक तीर्थयात्रा स्थगित की जा चुकी थी. बादल फटने के कारण कई लोग पानी में बह गए. कई जानें चली गईं और कई अन्य घायल हो गए. यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. सिन्हा ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से बात करके बाढ़ के हालात की जानकारी दी. जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी हादसे और बीते दो दिनों में राज्य में बाढ़-भूस्खलन की घटनाओं में मृतकों के परिवारों को 6 लाख की सहायता देने की घोषणा की है. इसमें से 4 लाख राज्य आपदा राहत कोष से और 2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे. गंभीर घायलों को एक लाख रुपए और मामूली घायलों को 50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी. वैष्णो देवी हादसे में मरने वाले यूपी के लोगों के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यूपी के कितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं. बागपत जिले की दो बहनों चांदनी और नीरा की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है. तीन अन्य परिजन घायल हैं. 23 वर्षीय चांदनी की अप्रैल में ही मयंक गोयल से शादी हुई थी. मयंक के अलावा, नीरा के पति अमित और उनकी 10 वर्षीय बेटी घायल हैं. वैष्णो देवी हादसे के कई पीड़ित परिवार दर-दर भटक रहे हैं. आधार कैंप, अस्पताल और कटरा सहायता केंद्र में अनिश्चितता का आलम है. शुभम साहू ने बताया कि उनकी 11 लोगों की टीम के तीन सदस्य अब तक नहीं मिले हैं. पंजाब के सुभाष अपने ग्रुप के चार लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो भूस्खलन के बाद से लापता हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर शरण ले रखी हो, लेकिन अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था. बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि इस बार भयंकर तबाही हुई है. हमने अपने जीवन में कभी ऐसे हालात जम्मू सिटी और आसपास नहीं देखे. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हालात क मॉनीटर कर रहे हैं. सीएम और एलजी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं. माता वैष्णो देवी मार्ग पर जो त्रासदी हुई, वह बहुत दुखद है. वहां राहत कार्य जारी है. जम्मू में बुधवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 380 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 1910 में शीतकालीन राजधानी में वेधशाला की स्थापना के बाद से 24 घंटे की अवधि में सबसे अधिक बारिश है. जम्मू में उफनती नदियों के जलस्तर में बुधवार को कुछ कमी के संकेत मिले, लेकिन अनंतनाग और श्रीनगर में झेलम नदी बाढ़ की चेतावनी के निशान को पार कर गई. कई आवासीय क्षेत्रों में पानी घुस गया. भारी बारिश और अचानक बाढ़ से राज्य में कई पुल ढह गए. मोबाइल टावर, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए. मकान-दुकानों को भी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों के मुताबिक, निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से 10 हजार से अधिक लोगों को निकाला गया है. किश्तवाड़ जिले के सुदूर मार्गी इलाके में अचानक आई बाढ़ में 10 मकान और एक पुल बह गया. जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से तबाही के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने बुधवार को जम्मू और कटरा स्टेशनों से आने-जाने वाली 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया, वहीं 64 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर बीच में ही रोक दिया गया. एक दिन के रास्ते बंद रहने के बाद रेल यातायात बुधवार सुबह कुछ समय के लिए खोला गया और जम्मू से छह ट्रेन रवाना की गईं. लेकिन चक्की नदी क्षेत्र में बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण ट्रेनें फिर से रोकनी पड़ीं.