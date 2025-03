मोहम्मद शमी के बाद अब साउदी का आया बयान, आखिर क्यों गेंदबाज गेंद पर लगाना चाहते हैं लार?

Tim Southee Demanded To Lift The Ban On Using Saliva On Ball: न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद पर लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने के आह्वान का समर्थन किया है, ताकि गेंदबाजों को गेंद से रिवर्स स्विंग हासिल करने में मदद मिल सके. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक अस्थायी उपाय के रूप में खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. सितंबर 2022 में आईसीसी ने इसे स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया.

चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की चार विकेट की जीत के बाद शमी ने कहा, 'हम (रिवर्स स्विंग हासिल करने की) कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद पर लार के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है. हम अपील करते रहते हैं कि हमें लार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि हम खेल में रिवर्स स्विंग वापस ला सकें और यह दिलचस्प बन जाए.' शमी के आह्वान का समर्थन करते हुए साउदी ने आईसीसी से गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने और गेंदबाजों को कुछ लाभ देने का आग्रह किया.

साउदी ने ईएसपीएन क्रिकइंफो के मैच डे पर कहा, 'यह नियम कोविड के कारण लाया गया था, क्योंकि वायरस दुनिया भर में फैल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक गेंदबाज के तौर पर आप थोड़ा लाभ चाहते हैं. हम खेल को उसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिस तरह से यह चल रहा है और इस प्रारूप में टीमें 362 और अक्सर 300 से अधिक स्कोर बनाती हैं. मुझे लगता है कि गेंदबाजों के पक्ष में कुछ होना चाहिए, और चाहे वह थोड़ा सा लार हो, तो हां , मुझे नहीं लगता कि वे इसे वापस लाने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकते.'

ब्लैक कैप्स के अनुभवी तेज गेंदबाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गेंद के एक तरफ चमकाने और रिवर्स स्विंग को प्रेरित करने के लिए लार का उपयोग करना सफेद गेंद की तुलना में लाल गेंद वाले क्रिकेट में अधिक प्रभावी है.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि गेंद शुरू में कुछ ओवरों तक ही स्विंग करती है (सफेद गेंद वाले क्रिकेट में), लेकिन लाल गेंद के साथ, आप इसे वापस लाने में सक्षम हैं, और जाहिर है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई बार पसीने की मात्रा सीमित हो सकती है, जबकि लार के लिए आप स्पष्ट रूप से कई स्रोतों से और दुनिया के सभी हिस्सों में पहुंच सकते हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि गेंद पर लार लगाने का एक फायदा है, शायद सफेद गेंद वाले क्रिकेट की तुलना में लाल गेंद वाले क्रिकेट में अधिक.'

