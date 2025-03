VIDEO: सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कर डाला तहस-नहस, छक्के-चौकों से गूंजा स्टेडियम

Sachin Tendulkar Hits Half Century Just 27 Balls: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का नौवां मुकाबला पांच मार्च को इंडिया मास्टर्स और ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के बीच वडोदरा स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला गया था. जहां इंडिया मास्टर्स की टीम जीत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मैच के दौरान खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर प्रचंड लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 33 गेंदों का सामना किया. इस बीच 193.94 की स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और चार बेहतरीन छक्के निकले.

सचिन तेंदुलकर की आक्रमकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैच के दौरान उन्होंने महज 27 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की. मगर दूसरी छोर से दूसरे बल्लेबाजों की तरफ से मदद नहीं मिल पाने की वजह से भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान वह इंडिया मास्टर्स की तरफ से चौथे बल्लेबाज के रूप में 100 रन के कुल योग पर आउट हुए. उन्हें विपक्षी टीम के गेंदबाज जेवियर डोहर्टी ने डेनियल क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

SACHIN TENDULKAR AT THE AGE OF 51 IN IMLT20 🥶 pic.twitter.com/PYvlKHMFFz