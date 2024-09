Tim David: उल्टी दिशा में टिम डेविड ने लगाई लंबी दौड़, फिर हवा में मुंह के बगल गिरते हुए पकड़ लिया बवाली कैच, VIDEO

Tim David took A Surprising Catch: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम डेविड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने जॉर्डन कॉक्स का कैच जिस तरह से डाइव लगाते हुए पकड़ा है. वह हर किसी को हैरान कर रहा है. दरअसल, कंगारू टीम के लिए पारी का 5वां ओवर जेवियर बार्टलेट डाल रहे थे. बार्टलेट के इस ओवर की तीसरी गेंद पर जॉर्डन ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच सही संपर्क नहीं होने की वजह से गेंद को ज्यादा लंबाई नहीं हासिल हुई. इस बीच 30 यार्ड के अंदर फील्डिंग कर रहे कंगारू फील्डर टीम डेविड ने एक लंबी दौड़ लगाते हुए लगभग अंसभव कैच को संभव बना दिया.

कैच पकड़ते दौरान टीम डेविड को जब एक पल के लिए लगा कि वह कैच नहीं पकड़ पाएंगे. ऐसी स्थिति में उन्होंने जोरदार डाइव लगाया. नतीजा यह रहा है कि उल्टी दिशा में कैच होने के बावजूद उन्होंने कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया. फैंस उनके इस कैच की खूब सराहना कर रहे हैं.

Who needs luck when we've got Tim David in the field? 🌪️ pic.twitter.com/pEte68xGnL