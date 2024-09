जो कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ नहीं कर पाया, वो Travis Head ने कर दिखाया, इतिहास के पन्नों में हुए अमर

Travis Head Created History: ट्रेविस हेड ने इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 30 वर्षीय हेड बीते कल (11 सितंबर, 2024) साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए महज 23 गेंदों में 59 रन कूट डाले. हेड के पिछली पारी की जो खास बात रही वह यह थी कि उन्होंने महज 19 गेंदों में अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 5वां अर्धशतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे तेज पचासा जमाने की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली.

बीते कल ट्रेविस हेड की आक्रामकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मैच के दौरान 256.52 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज की. इस दौरान उन्होंने महज 23 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. अपनी इस उम्दा पारी के दौरान उन्होंने कुल 8 चौके और 4 छक्के लगाए. मैच एक दौरान उन्होंने केवल छक्के चौकों की मदद से 56 रन बटोरे.

Travis Head's 19-ball half-century has given Australia a rousing start in the first T20I against England 😲#ENGvAUS 📝: https://t.co/6u5FHBw3Sc pic.twitter.com/bBfYL4scrF