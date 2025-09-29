विज्ञापन
शर्माजी का बेटा नहीं चला... तो वर्मा जी ने कर दिया कमाल, जानें कौन है इलेक्ट्रीशियन का पुत्र

Who is Tilak Varma? तिलक वर्मा का जन्म आठ नवंबर साल 2002 में हैदराबाद में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 22 साल और 325 दिन है. युवा तिलक बाएं से हाथ बल्लेबाजी एवं दाहिने हाथ से ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं.

Who is Tilak Varma?
Who is Tilak Varma? एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया को विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से एक और आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर फाइनल मुकाबले में उनका बल्ला खामोश रहा. पारी का आगाज करते हुए वह महज पांच रन बनाकर आउट हो गए. मगर उनकी इस नाकामयाबी को तिलक वर्मा ने खलने नहीं दिया. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 53 गेंदों का सामना किया. इस बीच 130.18 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 69 रन बनाने में कामयाब रहे और टीम को जीत दिलाकर ही वापस ड्रेसिंग रूम  में लौटे. 

कौन हैं तिलक वर्मा? 

मैच जिताऊं प्रदर्शन के बाद हर कोई तिलक वर्मा के बारे में जानना चाहता है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं. तिलक का जन्म आठ नवंबर साल 2002 में हैदराबाद में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 22 साल और 325 दिन है. युवा तिलक बाएं से हाथ बल्लेबाजी एवं दाहिने हाथ से ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं. 

इलेक्ट्रीशियन के बेटे हैं तिलक

मौजूदा समय में तिलक वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. मगर उनकी कहानी भी आम क्रिकेटरों की तरह काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण भरी है. उनके पिता एक साधारण इलेक्ट्रीशियन थे. यही वजह थी कि पैसों की तंगी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. 

2018-19 में किया प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे डेब्यू 

तिलक वर्मा को सर्वसप्रथम साल 2018-19 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा. 2020 में उन्होंने भारतीय अंडर19 टीम की तरफ से अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया. उसके बाद उन्हें आईपीएल में जलवा दिखाने के लिए चुना गया. यहां भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा. जिसके बाद वह भारतीय टीम तक पहुंचने में कामयाब रहे. 

तिलक वर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

बात करें तिलक वर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए चार वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की चार पारियों में 22.67 की औसत से 68 और टी20 की 30 पारियों में 53.44 की औसत से 962 रन निकले हैं. तिलक के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दो शतक और चार अर्धशतक दर्ज है. 

India, Namboori Thakur Tilak Varma, Cricket
