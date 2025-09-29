विज्ञापन
IND vs PAK: कप्तान सालमान आगा ने फेंका 'अवार्ड', इस बेशर्मी ने दिखाया पाकिस्तान क्रिकेट का असली चेहरा - VIDEO

Salman Agha Throw Award After Lose Final vs IND: भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौंवी बार एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया.

Salman Ali Agha Throw Cheque Award After Lose vs India
  • सालमान आगा ने एशिया कप फाइनल हार के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में 75 हजार डॉलर का चेक हवा में उछालकर फेंक दिया
  • भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया
  • भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिससे पुरस्कार समारोह देर से शुरू हुआ
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Salman Agha Throw Award After Lose Asia Cup Final vs IND: पाकिस्तान के कप्तान सालमान आगा की एक ऐसे तस्वीर सामने आई है जो क्रिकेट के मैदान पर शर्मसार करने वाली घटना है. हुआ कुछ ऐसे की पहले बहुत देर तक प्राइज सेरेमनी को लेकर इंतज़ार किया गया फिर जब इसकी शुरुआत हुई तो सलमान अली आगा को 75 हज़ार डॉलर का रनर अप का चेक दिया गया. पहले तो सलमान ने चेक लिया फिर तस्वीरें खिंचवाई और फिर पलट कर उसको नीचे रखने की हवा में उछालते हुए फेक दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए मानों जैसे ये सब कुछ पहले से ही प्लानिंग की गई हो.

पाकिस्तान की बेइज्जती के साथ खत्म हुआ ऑपरेशन 

इससे पहले फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है. इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. 

भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के मुखिया पाकिस्तानी मूल के मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया और खिताब नहीं लिया. इसी वजह से पुरस्कार वितरण समारोह लगभग 1 घंटे बाद शुरू हुआ. भारतीय टीम का एशिया कप का खिताब मोहसिन नकवी से न लेना पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती थी जो उसे हार से भी अधिक दर्द देगी.

मैच का ऐसा रहा हाल

147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 और शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर भारत को 5 विकेट से जीत दिला दी. सैमसन 21 गेंद पर 24 और शिवम दुबे 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा 53 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके साथ रिंकू सिंह 1 गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे. विजयी चौका रिंकू के बल्ले से निकला. भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई.

भारत के लिए कुलदीप यादव ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की. कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए.

(IANS इनपुट के साथ)

