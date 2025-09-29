सूर्यकुमार यादव को कितनी मिलती है एक मैच की फीस? जानें सेना को कितने लाख मिलेंगे

Suryakumar Yadav Match Fees: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीतने के बाद एक दिल छू लेने वाला ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में मिली अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान करेंगे. सोशल मीडिया पर सूर्या ने लिखा, 'इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे.' उनके इस पहल की देशभर में तारीफ हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं सूर्यकुमार को एक मैच में कितनी फीस मिलती है और सेना को कितने रुपए मिलेंगे.

सूर्यकुमार यादव की मैच फीस कितनी है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर भारतीय खिलाड़ी को एक T20 मैच के लिए करीब 4 लाख रुपए मैच फीस मिलती है. सूर्यकुमार यादव भी इसमें शामिल हैं. इस एशिया कप में भारतीय टीम और सूर्यकुमार ने सात मैच खेले, इस हिसाब से उन्हें कुल 28 लाख रुपए मिलेंगे, जो सीधे भारतीय सेना और जरूरतमंद परिवारों को जाएंगे. सूर्यकुमार यादव की इस पहल को क्रिकेट फैंस और देशभर में खूब सराहा जा रहा है.

सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा

एशियन चैंपियन बनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, 'वह व्यक्तिगत रूप से सभी 7 मैचों की मैच फीस भारतीय सेना को दान कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यह योगदान उनके लिए गर्व की बात है.'

फाइनल में भारत की धमाकेदार जीत

एशिया कप फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इस जीत में टीम के सभी खिलाड़ी ने अहम योगदान रहा. तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा, संजू सैमसन और शिवम दुबे ने मध्यक्रम में आकर टीम को संभाला. इस जीत के साथ भारत ने दूसरा T20 एशिया कप और कुल मिलाकर 9वां एशिया कप खिताब अपने नाम किया.

ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया का इनकार

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. टीम तैयार थी कि ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी से लें, लेकिन नकवी ने इसे रोक दिया. इसके बाद आयोजकों ने ट्रॉफी को मंच से हटा दिया और खबर आई कि नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने साथ होटल लेकर चले गए.

टूर्नामेंट में भी विवाद बना रहा

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन करीब एक घंटे से ज्यादा देर तक लटका और अचानक खत्म कर दिया गया. लाइव प्रसारण में कमेंटेटर ने बताया कि भारतीय टीम आज अपनी ट्रॉफी और अवॉर्ड्स नहीं लेगी. इससे पहले टूर्नामेंट के दो मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से भी इनकार किया, जिस पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत की.