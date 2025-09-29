विज्ञापन
विशेष लिंक

RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, कैबिनेट ने नियुक्ति को दी मंजूरी

शिरीष चंद्र मुर्मू रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जो इस हफ्ते रिटायर हो रहे हैं.

Read Time: 1 min
Share
RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, कैबिनेट ने नियुक्ति को दी मंजूरी
नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नया डिप्टी गवर्नर मिल गया है. सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. उनका कार्यकाल 9 अक्टूबर से शुरू होकर तीन साल तक रहेगा.कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.NDTV प्रॉफिट ने  सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है. NDTV प्रॉफिट ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है.

फिलहाल शिरीष चंद्र मुर्मू रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जो इस हफ्ते रिटायर हो रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RBI Deputy Governor, Reserve Bank Of India, Shirish Chandra Murmu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com