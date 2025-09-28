कुछ कुछ होता है के साइलेंट सरदारजी की 10 फोटो, 33 साल है उम्र, 5वीं फोटो देख कहेंगे- बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे

शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का डंका बजा दिया था. फिल्म में ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे और उन्हीं में से एक थे साइलेंट सरदार जी. पूरी फिल्म में ये छोटा सा बच्चा चुपचाप रहता है और तारे गिनता रहता है. साइलेंट सरदार जी का किरदार चाइल्ड आर्टिस्ट परजान दस्तूर ने निभाया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म के सालों बाद साइलेंट सरदार जी यानी परजान दस्तूर काफी बड़े हो चुके हैं और उनका हुलिया भी बदल गया है. उनकी कुछ तस्वीरें आज हम शेयर कर रहे हैं जिनमें से कुछ फोटो देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही प्यारा सा बच्चा है जो पूरी फिल्म में तारे गिन रहा था.

फिल्म कुछ कुछ होता है में परजान दस्तूर ने क्यूट से सिख बच्चे के रोल को बखूबी निभाया था. उनके रोल को लोगों ने काफी पसंद किया था.

फिल्मों के अलावा परजान दस्तूर बचपन में धारा के जलेबी वाले एड की वजह से घर घर में जाने लगे थे. इस एड में वो घर छोड़कर जा रहे हैं और फिर मां के हाथों से बन रही जलेबी की खुशबू उन्हें घर वापस खींच लाती हैं.

परजान ने बॉलीवुड में मोहब्बत, कहो ना प्यार है, ब्रेक के बाद, दिल बार बार, जुबैदा, कभी खुशी कभी गम जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है.

2005 में परजान ने परजानिया फिल्म में एक खास रोल निभाया. इस फिल्म में वो ऐसे लड़के बने जो गुजरात दंगों के दौरान खो जाता है.

इसके बाद 2009 में फिल्म सिकंदर में उन्हें लीड रोल करने का मौका मिला.

इस फिल्म में परजान ऐसे लड़के बने जो फुटबॉल खेलना चाहता है और एक दिन उसे बंदूक मिल जाती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है.

2021 में परजान दस्तूर ने डेलना श्रॉफ से शादी कर ली थी. डेलना परजान की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी और परजान ने उन्हें 2019 में प्रपोज किया था.

करियर की बात करें तो परजान का करियर बच्चे के तौर पर हिट रहा लेकिन बड़े होने पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली.

इसी वजह से वो प्रोडक्शन लाइन में चले गए और अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है.

परजान दस्तूर अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. इंस्टाग्राम पर वो आए दिन अपने फोटो और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं.