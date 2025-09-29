विज्ञापन
Asia Cup प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जानें मैच के बाद एक घंटे की पूरी कहानी

India Won Asia Cup 2025: तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर ‘संकटमोचक ’ की भूमिका निभाई और बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता.

Asia Cup प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जानें मैच के बाद एक घंटे की पूरी कहानी
India Won Asia Cup 2025: पाकिस्तान टीम ने करा दी मोहसिन नकवी की थू-थू,
  • भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की
  • फाइनल में तिलक वर्मा ने नाबाद उनसठ रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई
  • सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया जिससे ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी असहज स्थिति में आए
Asia Cup 2025 Presentation Ceremony: भारत ने एशिया कप के फाइनल में इतिहास रच दिया. 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार ऐशिया कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की. फाइनल में तिलक वर्मा ने कमाल किया और नाबाद 69 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. तिलक ने 53 गेंद पर 69 रन की पारी खेली. अपनी पारी में तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. तिलक की पारी ने जहां फैन्स का दिल जीता तो वहीं, दूसरी ओर जीत के बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ. 

मैच के बाद का एक घंटे का ड्रामा क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया है जिसे आने वाले पीढ़ी यकीनन याद करेगा. दरअसल, मैच जीतने के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. (Asia Cup 2025 Presentation Ceremony)

एक घंटे का ड्रामा

जब भारतीय टीम ने मैच जीता तो जश्न का माहौल था. भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे. भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया था. जश्न के बाद फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी की बारी आई लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कर दिया था कि मंच पर मौजूद रहने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्र्रॉफी हासिल नहीं करेंगे. बता दें कि वैसे तो मैच खत्म होने के बाद तुरंत बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो जाती है लेकिन भारत के इस फैसले से एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बड़ा झटका लगा. जब  प्रेजेंटेशन सेरमनी  की बारी आई तो मंच पर सभी लोग मौजूद थे और सभी भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार करते रहे लेकिन भारत के खिलाड़ी मंच पर नहीं पहुंचे. नकवी एसीसी चेयरमैन होने के नाते भारत को ट्रॉफी देना चाहते थे जिसे टीम इंडिया ने नकार दिया.  (Mohsin Naqvi faces controversy over Asia Cup trophy presentation)

एक  घंटे स्टेज पर खड़े रहे नकवी

नकवी ट्रॉफी देने स्टेज पर आए थे और तकरीबन आधे घंटे तक खड़े रहे, स्टेज के एक तरफ भारतीय टीम खड़ी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम भी खड़ी थी. जब भारतीय टीम स्टेज पर नहीं आई तो प्रेजेंटर साइमन डूल ने बताया कि भारत ने अपने अवॉर्ड्स लेने से इनकार दिया है और इसलिए ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी को यहीं खत्म किया जाता है.

मैदान छोड़ तुरंत भागे नकवी 

जैसे ही साइमन डूल ने बताया कि भारतीय टीम स्टेज पर आकर अवार्ड्स नहीं लेगी वैसे ही शियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी स्टेज से उतरे और मैदान छोड़कर भागते नजर आए. नकवी का भारतीय खिलाड़ियों ने  सरेआम बेइज्जत कर दिया.

भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के खिंचवाई तस्वीर

प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होने के बाद  भारतीय टीम  के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के तस्वीर  खिंचवाई जो पहली बार हुआ. भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा कर पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है. 

भारत ने बिन ट्रॉफी यूं किया सेलिब्रेशन

अब कब मिलेगी ट्रॉफी

भारतीय टीम को Presentation Ceremony के दौरान एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली है लेकिन उम्मीद है कि एशिया कप की ट्रॉफी भारत को पर्सनल तौर पर दी जाएगी. वैसे अभी यह बात साफ नहीं हुई है कि कब और कौन एशिया कप की ट्रॉफी  भारतीय टीम के कप्तान सूर्या को देगा. 

भारत ने दर्ज की शिकायत

बीसीसीआई नवंबर में होने वाली अगली आईसीसी बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ "कड़ा विरोध" दर्ज कराएगा, जो दुबई में भारतीय टीम की ओर से उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ट्रॉफी लेकर चले गए थे

