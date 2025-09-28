विज्ञापन

शक्तिमान की गीता विश्वास की 10 फोटो, 20 साल बाद बदला पूरा लुक, 5वीं देख कहेंगे- ये वही पत्रकार है?

शक्तिमान की प्यार गीता विश्वास का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस वैष्णवी की 20 साल बाद तस्वीरें देख फैंस भी पूछेंगे क्या ये वही पत्रकार है? 

Read Time: 2 mins
शक्तिमान की प्यार गीता बिस्वास की 10 फोटो
नई दिल्ली:

शक्तिमान टीवी के पॉपुलर शोज में से एक है, जिसकी दूरदर्शन के 90 के दशक के आइकॉनिक शोज में गिनती होती है. इस शो में शक्तिमान यानी गंगाधर तिलक के रोल में मुकेश खन्ना नजर आते थे. जबकि शक्तिमान का प्यार यानी पत्रकार गीता विश्वास के रोल में एक्ट्रेस वैष्णवी महंत को देखा गया. इस शो से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई की आज फैंस उन्हें शो में उनके किरदार के नाम से पहचानते हैं. लेकिन अब 20 साल बाद गीता बिस्वास यानी एक्ट्रेस वैष्णवी महंत का लुक पूरी तरह बदल चुका है, जिसका सबूत उनकी 10 लेटेस्ट फोटो हैं. 

वैष्णवी महंत टीवी का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने रामसे ब्रदर्स की वीराना फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. 

इसके बाद उन्हें लाडला, बाबुल, दानवीर और बंबई का बाबू जैसी फिल्मों में देखा गया. हालांकि वह पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाईं. 

लेकिन उनके करियर में मोड़ तब आया जब 1997 में शक्तिमान का दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू हुआ. 

इस शो में उन्हें शक्तिमान का प्यार यानी गीता विस्वास के रोल में देखा गया और वह इतना पॉपुलर हुआ कि वह शो में अपने किरदार के नाम से चर्चित हुईं. 

इसके बाद हम पांच फिर से, छूना है आसमान, एक लड़की अंजानी सी, कसौटी जिंदगी और टशन ए इश्क जैसे शोज में वैष्णवी को देखा गया. 

हालांकि शक्तिमान जैसी पॉपुलैरिटी वैष्णवी महंत को नहीं मिल पाई. लेकिन अब वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. 

इंस्टाग्राम पर उनके 345के फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए वह फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. वहीं उन्हें देख फैंस के लिए पहचान पाना काफी मुश्किल होगा कि वह वह शक्तिमान की गीता हैं. 

गौरतलब है कि शक्तिमान के दूसरे सीजन को लाने की चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब रहती है. हालांकि शो के पुराने किरदार लौटेंगे कि नहीं या शो की सीजन 2 के साथ वापसी होगी या नहीं इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

Shaktimaan, Shaktimaan Actress, Geeta Vishwaas, Geeta Vishwaas Photos, Shaktimaan Actress Geeta Vishwaas
