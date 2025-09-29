IND vs PAK: तिलक वर्मा का T20I में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट हैरत में

Tilak Varma record: पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा ने फाइनल मैच (India vs Pakistan, Final, Asia Cup 2025) में इतिहास रच दिया. तिलक ने 69 रन की नाबाद पारी खेली और भारत को जीत दिलाई, अपनी ऐतिहासिक पारी के दौरान तिलक वर्मा ने एक बड़ा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. तिलक वर्मा 30 पारियों के बाद भारत के लिए उच्चतम T20I औसत रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. (Tilak Varma Career Stats, Tilak Varma Broke Virat Kohli record)

30 पारियों के बाद भारत के लिए उच्चतम T20I औसत (Highest T20I Average for India after 30 innings)

53.4: तिलक वर्मा (149 SR)

50.7: विराट कोहली (136 SR)

43.1: मनीष पांडे (126 SR)

41.9: केएल राहुल (145 SR)

39.0: सूर्यकुमार (173 SR)

बता दें कि तिलक वर्मा ने पिछली 13 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 95.5 की औसत से 500 से अधिक रन बनाए हैं. उनकी बल्लेबाजी ने धूम मचा दी है. बता दें कि 30 इंटरनेशनल पारियों के बाद तिलक वर्मा भारत की ओर से सर्वाधिक 30+ स्कोर बनाने के मामले में सुरेश रैना की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. रैना ने 30 इंटरनेशनल पारी के बाद 13 बार 30+ स्कोर करने में सफलता हासिल की थी. वहीं, तिलक ने रैना के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. (Tilak Varma Creates History)

भारत के लिए 30 T20I पारियों के बाद सर्वाधिक 30+ स्कोर (Most 30+ scores after 30 T20I innings for India)

16: विराट कोहली

14: सूर्यकुमार यादव

13: तिलक वर्मा

13: सुरेश रैना

तिलक वर्मा ने जीता दिल

जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे . इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे ( 21 गेंद में 33 रन ) ने उनका पूरा साथ दिया .भारत ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया. तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए.