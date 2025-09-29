विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: बहुत कूद रहा था यह पाकिस्तानी, तीन छक्कों ने घुटनों पर ला दिया: VIDEO

Haris Rauf, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि हारिस रऊफ दमदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हार के मुख्य वजह वही रहे.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: बहुत कूद रहा था यह पाकिस्तानी, तीन छक्कों ने घुटनों पर ला दिया: VIDEO
Haris Rauf
  • एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला गया था
  • पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने फाइनल मैच में 3.4 ओवर में 50 रन खर्च कर अपनी टीम को नुकसान पहुंचाया था
  • भारतीय बल्लेबाजों ने हारिस रऊफ के खिलाफ तीन छक्के और चार चौके लगाकर उनकी गेंदबाजी को खासतौर पर निशाना बनाया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Haris Rauf, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण का 14वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को दुबई में खेला गया था. जहां पाकिस्तान की टीम जीत तो नहीं पाई थी. मगर उनके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने कुछ ऐसी हरकतें की थी. जिससे भारतीय फैंस के साथ-साथ वह भारतीय खिलाड़ियों के नजरों में भी चढ़ गए थे. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी फैंस को उनसे मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर यहां मैच जिताने के बजाय वह अपनी टीम की हार के प्रमुख कारण रहे. फाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें ही खासतौर पर निशाना बनाया और उनके 3.4 ओवरों के स्पेल में 50 रन कूट डाले. 

भारतीय बल्लेबाजों ने रऊफ के ओवर में लगाए सर्वाधिक छक्के

मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से कुल सात छक्के देखने को मिले. जिसमें हारिस रऊफ ने सर्वाधिक तीन छक्के खाए. यही नहीं मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा चौके भी लुटाए. मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कुल 3.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 13.63 की इकोनॉमी से 50 रन खर्च कर डाले. इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ चार चौके और तीन छक्के लगाए.  

भारतीय टीम को मिली जीत 

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. मैच के दौरान चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.  

यह भी पढ़ें- 'यह मेरी जिंदगी की...', जीत के बाद तिलक से लेकर सैमसन तक, जानें किसने क्या कहा


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Haris Rauf, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com