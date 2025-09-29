IND vs PAK: बहुत कूद रहा था यह पाकिस्तानी, तीन छक्कों ने घुटनों पर ला दिया: VIDEO

- एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला गया था
- पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने फाइनल मैच में 3.4 ओवर में 50 रन खर्च कर अपनी टीम को नुकसान पहुंचाया था
- भारतीय बल्लेबाजों ने हारिस रऊफ के खिलाफ तीन छक्के और चार चौके लगाकर उनकी गेंदबाजी को खासतौर पर निशाना बनाया था
Haris Rauf, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण का 14वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को दुबई में खेला गया था. जहां पाकिस्तान की टीम जीत तो नहीं पाई थी. मगर उनके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने कुछ ऐसी हरकतें की थी. जिससे भारतीय फैंस के साथ-साथ वह भारतीय खिलाड़ियों के नजरों में भी चढ़ गए थे. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी फैंस को उनसे मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर यहां मैच जिताने के बजाय वह अपनी टीम की हार के प्रमुख कारण रहे. फाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें ही खासतौर पर निशाना बनाया और उनके 3.4 ओवरों के स्पेल में 50 रन कूट डाले.
भारतीय बल्लेबाजों ने रऊफ के ओवर में लगाए सर्वाधिक छक्के
मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से कुल सात छक्के देखने को मिले. जिसमें हारिस रऊफ ने सर्वाधिक तीन छक्के खाए. यही नहीं मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा चौके भी लुटाए. मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कुल 3.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 13.63 की इकोनॉमी से 50 रन खर्च कर डाले. इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ चार चौके और तीन छक्के लगाए.
Thank you Haris Rauf for playing for India again.#INDvPAK #AsiaCupFinal— AT10 (@Loyalsachfan10) September 28, 2025
pic.twitter.com/VjbxIaiMdm
भारतीय टीम को मिली जीत
बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. मैच के दौरान चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
यह भी पढ़ें- 'यह मेरी जिंदगी की...', जीत के बाद तिलक से लेकर सैमसन तक, जानें किसने क्या कहा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं