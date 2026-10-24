'गौतम सर से बात...', गंभीर ने ऐसा क्या कहा कि मैदान में विस्फोट करने लगे तिलक? दूसरे टी20 के बाद खुद बताया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (24 अक्टूबर 2026) क्राइस्टचर्च में खेला गया. जहां भारतीय टीम रोमांचक मुकाबले में एक गेंद शेष रहते चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो कोई और नहीं बल्कि टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा रहे. टीम के लिए उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए. इस बीच महज 26 गेंदों में 196.15 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 51 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया.

क्राइस्टचर्च में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड लेते हुए तिलक वर्मा ने कहा, 'मैं सिर्फ अंत तक बल्लेबाजी करने के बारे में सोच रहा था. मुकाबले से पहले मेरी सितांशु कोटक और गौतम सर से बात हो रही थी. जहां उन्होंने मुझे कहा कि हमें और पूरे भारत को आपके ऊपर भरोसा है. यही बात मैं नमन को भी कर रहा था. हम अंत तक खेलेंगे. पहले मैच की तुलना में विकेट भी धीमी नजर आ रही थी. इसलिए जब तक स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे. हम अधिक से अधिक विकेटों के बीच दौड़ लगाने का प्रयास कर रहे थे.'

तिलक वर्मा ने कहा, 'नमन धीर क्रीज पर टिके रहते तो हम 19वें ओवर में ही मैच समाप्त कर सकते थे. मगर आज का दिन हैदराबाद के लड़कों के नाम रहा.'

आपको बता दें कि मिचेल सेंटनर ने अपने आखिरी ओवर में नमन को आउट किया. इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान ने कुल 4 विकेट लिए. इसके बाद हैदराबाद के दो खिलाड़ी – नीतीश और तिलक – क्रीज पर एक साथ आए. मुश्किल स्थिति में होने के बावजूद, दोनों ने 69 रनों की नाबाद साझेदारी की और भारत को एक शानदार जीत दिलाई.

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