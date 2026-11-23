भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर असम के कछार जिले में बराक नदी में पशु तस्करों का पीछा करते हुए एक BSF जवान लापता हो गया. घटना सोमवार सुबह की है.

जानकारी के मुताबिक, घटना कटीगोरा में हरिनगर बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) के पास हुई, जहां BSF कर्मियों को चार से पांच संदिग्ध पशु तस्करों की आवाजाही की सूचना मिली थी.

वेणु बह गए, तब से ही लापता हैं

उन्हें रोकने के लिए दो कर्मियों, हेड कॉन्स्टेबल जितेंद्र यादव और कॉन्स्टेबल के. वेणु को तैनात किया गया था.

जब तस्करों को चुनौती दी गई तो उन्होंने कथित तौर पर बराक नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों जवान पीछा करते हुए पानी में उतर गए.

इस दौरान यादव किसी तरह नदी के किनारे वापस लौटने में कामयाब रहे, लेकिन वेणु बह गए और तब से लापता हैं.

आंध्र के रहने वाले हैं वेणु

वेणु आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. घटना के बाद उनका कोई पता नहीं चल सका. मौके पर SDRF की टीम को भेजा गया और नदी में तलाश शुरू की गई, जिसमें BSF कर्मी और कटीगोरा पुलिस भी शामिल हुई.

सर्च टीमें लगातार जवान का पता लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है.