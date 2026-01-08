विज्ञापन
IND vs NZ: T20 WC 2026 से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, तिलक वर्मा की अचानक हुई सर्जरी, न्यूजीलैंड सीरीज से हो जाएंगे बाहर?

Tilak Varma: न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पांच मैचों की T20 सीरीज 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होगी.

Tilak Varma Ruled Out From IND vs NZ T20I: भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा की ग्रोइन की समस्या के लिए सर्जरी हुई है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अब वह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ आने वाली T20 इंटरनेशनल सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा, अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के पहले कुछ मैचों में भी उनके खेलने पर गंभीर संदेह है. 23 साल के तिलक वर्मा को राजकोट में तेज़ दर्द की शिकायत के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह चल रही विजय हज़ारे ट्रॉफी वनडे चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पांच मैचों की T20 सीरीज 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होगी.

एक BCCI अधिकारी ने PTI को बताया, "तिलक वर्मा ने राजकोट में अंडकोष में तेज़ दर्द की शिकायत की, जहां वह विजय हज़ारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं. उन्हें गोकुल अस्पताल ले जाया गया और स्कैन में टेस्टिकुलर टॉर्शन (अचानक, तेज़ दर्द) का पता चला और तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई."

"हमने अपने स्पेशलिस्ट से राय ली, जो इससे सहमत थे. तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक हैं. "मेडिकल पैनल से चर्चा के बाद उनकी रिकवरी और खेलने के लिए वापसी के संभावित समय के बारे में और जानकारी मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे," उन्होंने आगे कहा.

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वर्मा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ सीरीज़ से निश्चित रूप से बाहर रहेंगे. वर्ल्ड कप, जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें भारत अपना पहला मैच मुंबई में USA के खिलाफ़ खेलेगा. सह-मेज़बान अपना अगला मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे.

