तिलक वर्मा ने बताया भारत ने कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्लेजिंग का दिया जवाब

मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मंगलवार को कहा कि एशिया कप जीतना आक्रामक प्रतिद्वंद्वी को "सर्वश्रेष्ठ जवाब" था. उन्होंने खुलासा किया कि खिताबी मुकाबले में अपने मैच विजयी अर्धशतक के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शुरुआती दबाव और जुबानी हमलों का डटकर सामना किया. तिलक ने पिछले रविवार को दुबई में नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर भारत को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पर पांच विकेट से जीत दिलाई.

तिलक ने कल रात दुबई से लौटने के बाद कहा, "शुरुआत में थोड़ा दबाव और घबराहट थी. लेकिन मैंने अपने देश को हर चीज़ से ऊपर रखा और मैं देश के लिए मैच जीतना चाहता था. मुझे पता था कि अगर मैं उस समय दबाव में आ गया तो मैं खुद को और देश के 140 करोड़ लोगों को निराश करूंगा." उन्होंने आगे कहा, "मैंने एक युवा क्रिकेटर के रूप में अपने कोचों से सीखी बुनियादी बातों पर विश्वास किया और उन्हें लागू किया. उन्हें सबसे अच्छा जवाब मैच जीतना था और हमने वही किया."

तिलक ने स्वीकार किया कि मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुछ तीखी छींटाकशी की, लेकिन 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा. "ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने हम पर कड़ा प्रहार किया. हमने खेल को जिस तरह से खेलना चाहिए, वैसा खेलकर उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दिया. हमने जल्दी ही तीन विकेट गंवा दिए और तब माहौल थोड़ा गरमा गया था." "मैं सामान्य से थोड़ा पहले बल्लेबाजी करने आया था. लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और न ही कोई जल्दबाजी में शॉट खेला, क्योंकि इससे टीम और देश को नुकसान हो सकता था," उन्होंने कहा.

हालांकि, इस हैदराबादी खिलाड़ी ने खुलासा किया कि भारत के लक्ष्य को पार करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी बात कह दी. "मैच के दौरान, मैं बस अपने बेसिक्स पर ध्यान दे रहा था, मैं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार नहीं था. मैं उन्हें जो कुछ भी बताना चाहता था, मैच के बाद बताया, न कि खेल के दौरान." उन्होंने कहा, "मैच के दौरान बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बता सकता. भारत बनाम पाकिस्तान मैचों में ऐसी चीज़ें होती हैं और ये खेल का हिस्सा हैं. लेकिन हमारा ध्यान मैच जीतने पर था." तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में भारत को 10 रन बनाने थे, और तिलक ने कहा कि वह तब तक दबाव से उबर चुके थे.

उन्होंने आगे कहा, "मैं दबाव में (आखिरी ओवर में) शांत था. मुझे पता था कि मैं मैच जीत जाऊंगा. मैं बस अपने देश के बारे में सोच रहा था और एक समय में एक ही गेंद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था. मैंने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खुद पर भरोसा किया और मुझे इस पर बहुत गर्व है." यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि तिलक ने इस पारी को अपने शुरुआती करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया.

"मैं इसे सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानूंगा. इसके साथ ही, मैं एक और पारी को भी सर्वश्रेष्ठ मान सकता हूं जो मैंने चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी (नाबाद 72 रन जिससे भारत दो विकेट से जीत गया था). "बेशक, एशिया कप में खेलना, वो भी दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ, सबसे बेहतरीन एहसासों में से एक है. इसलिए, मैं इसे अपने दो शतकों की तुलना में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानूंगा. यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा एहसास है," उन्होंने उत्साह से कहा.

तिलक ने कहा कि भारत ने मैच इसलिए जीता क्योंकि वे बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं पिच पर साझेदारियां बनाने में सक्षम थे. "मैं सूर्या भाई के 'कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं' वाले बयान से सहमत हूं, लेकिन यह खेल है और हमें पता था कि वे फाइनल के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे. "हमें इसकी उम्मीद थी और जब उन्होंने गेंद की गति कम कर दी और पिच भी बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, तब हम तैयार थे. हमने कुछ अच्छी साझेदारियां कीं और मैच जीता और हमें इस पर गर्व है," उन्होंने कहा.

एक रोमांचक लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने के बाद, तिलक की तुलना असली 'चेज़ मास्टर' विराट कोहली से की गई, लेकिन 22 वर्षीय तिलक ने इससे प्रभावित होने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "जब विराट भाई जैसे दिग्गज खिलाड़ी के साथ आपकी तुलना की जाती है, तो यह हमेशा गर्व की बात होती है. लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ देश के लिए मैच जीतने पर है." अब, तिलक की नज़र अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाले टी20 विश्व कप पर है.

उन्होंने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि मैं भारत को एशिया कप जिता सका. मैंने 2011 विश्व कप के बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया था. (टी20) विश्व कप जल्द ही होने वाला है. यही मेरा असली लक्ष्य है. मुझे विश्व कप जीतने के बाद ही नींद आएगी." हालांकि, तिलक अपने बचपन के कोचों को नहीं भूले, जिन्होंने उनके शुरुआती करियर को आकार दिया.

"अब हर कोई मेरा नाम जानता है, हर कोई जानता है कि तिलक वर्मा कौन हैं. लेकिन जब कोई मुझे नहीं जानता था, तब मेरे कोच मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और बचपन से ही मेरे करियर को बनाने और आकार देने में मेरी मदद की है." "उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं. मैंने लीगला क्रिकेट अकादमी से शुरुआत की थी और जब भी मैं यहां अभ्यास करता हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है. मुझे पता है कि अगर मैं इस धरती पर हूं, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा."

"मेरे कोच, सलाम (बयाश) सर और पृथ्वी सर, मेरे लिए सब कुछ हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. मुझे यह अवसर देने के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई का विशेष धन्यवाद," उन्होंने अंत में कहा.