सुष्मिता सेन की बेटी की 10 तस्वीरें, 7वीं देख कहेंगे- आलिया-सुहाना के टक्कर की आ गई...

पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने अभी तक शादी नहीं रचाई है. लेकिन उनका नाम कई हस्तियों संग जुड़ चुका है. शादी ना करने बावजूद बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मां बनने का सपना बेटी को गोद लेकर पूरा किया. सुष्मिता सेन ने दो बच्चियों (रेने और अलीशा) को गोद लिया था. दोनों के साथ ही सोशल मीडिया पर वो समय-समय पर फोटो शेयर करती हैं और लाइफ के लेटेस्ट अपडेट्स देती हैं. हम यहां बात करेंगे रेने की जिसे एक्ट्रेस ने साल 2000 में गोद लिया था. साथ ही देखेंगे एक्ट्रेस की बेटी की 10 तस्वीरें.

सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के 6 साल बाद महज 24 साल की उम्र में साल 2000 में पहली बेटी रेने को गोद लिया था. सुष्मिता ने रेने को एक मां से ज्यादा प्यार दिया और उसको पाला-पोसा.

रेने का जन्म 6 सितंबर 1999 को हुआ था और आज वह 26 साल की हैं. रेने एक सिंगर और अभिनेत्री हैं. इसी के साथ उन्हें पेंटिंग और म्यूजिक का भी शौक है. रेने को गोद लेने के लिए सुष्मिता को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे.

जब सुष्मिता ने साल 2000 में रेने को गोद लिया था, वह कुछ ही महीने की थीं. और उस वक्त एक्ट्रेस अपने फिल्मी करियर भी ध्यान दे रही थीं. सिंगल मदर बनकर सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों को पाला.

सुष्मिता का साया मिलने से रेने की दुनिया बदल गई और उनका बचपन रहिसी में बीता. महज 14 साल की उम्र में रेने इंडिया किड्स फैशन वीक में रैंप वॉक भी कर चुकी हैं.

रेने की शुरुआती पढ़ाई सिंगापुर के इंटरनेशनल स्कूल में हुई और बाकी की पढ़ाई मुंबई से की थी. इस दौरान रेने को पेंटिंग और म्यूजिक में दिलचस्पी हुई और फिर ये उनका शौक बन गया.

इन सबके अलावा रेने ने डांस और एक्टिंग की भी क्लास लेना शुरू कर दिया था. रेने ने अपनी मां सुष्मिता सेन के साए में कई चीजें सीखीं और आज वह अपनी बहन अलीशा के साथ मुंबई में रहती हैं.

रेने ने शॉर्ट फिल्म सट्टेबाजी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसमें रेने ने एक रेबेलियस टीनएज गर्ल का रोल प्ले किया था. उनकी एक्टिंग किए उन्हें खूब तारीफ भी मिली थी.

इसके अलावा रेने ने साल 2021 में एक ड्रामा में भी टीनेजर का किरदार किया था और उन्हें उनके रोल के लिए एक बार फिर सराहा गया था. रेने क्लासिकल डांसर हैं और कथक में ट्रेंड हैं.

बड़ी बहन होने के नाते रेने ने अलीशा का अच्छे से ख्याल रखा और उसकी हर चीज पर ध्यान दिया. आज रेने और अलीशा बहनें ही नहीं बल्कि उनके बीच एक गहरी दोस्ती भी है. वह अलीशा को बहुत प्यार करती हैं.

रेने का कहना है कि अलीशा उनकी पूरी जिंदगी है और मां सुष्मिता से उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, जो वह अलीशा को देना चाहती हैं. रेने और अलीशा साथ में मिलकर रहती हैं.