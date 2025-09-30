IND vs PAK: इस शर्त पर भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार हैं मोहसिन नकवी, रखी ये डिमांड

Mohsin Naqvi on Asia Cup Trophy: एशिया कप (Asia Cup 2025, IND vs PAK) का विजेता बनने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ACC के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से विजेता ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नक़वी अपने साथ ट्रॉफी को लेकर अपने होटल रूम चले गए थे (Asia Cup 2025 Trophy Controversy). नक़वी के इस व्यवहार की खूब आलोचना हो रही है. वहीं, अब पीसीबी के प्रमुख और ACC के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने भारत को ट्रॉफी देने की बात कही है लेकिन इसके लिए उन्होंने एक खास शर्त रख दी है. उनका कहना है कि वो भारतीय टीम को ट्रॉफी इसी शर्त पर देंगे, जब इसके लिए एक समारोह का आयोजित किया जाए और साथ ही टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल वो खुद अपने हाथ से देंगे. (India refuse to collect Asia Cup trophy from Mohsin Naqvi)

क्रिकबज की रिपोर्ट के ACC के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के तैयार है लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है. नक़वी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मेडल खुद देने की इच्छा जताई है. वो चाहते हैं कि इसके लिए एक 'औपचारिक समारोह' आयोजित की जीए और मैं खुद मेडल और ट्रॉफी अपने हाथों से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दूं." हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों को देखते हुए, ऐसी कोई व्यवस्था होने की संभावना बहुत कम है.

इससे पहले, BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने ट्रॉफी और मेडल अपने होटल के कमरे में ले जाने के लिए नकवी की आलोचना की थी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई को बताया, "हमने एसीसी अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है. इसलिए हम उनसे इसे स्वीकार नहीं करेंगे."

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि बीसीसीआई ने इस मामले की शिकायत आईसीसी से करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेडल के साथ ट्रॉफी भी अपने साथ ले जाएंगे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ है.