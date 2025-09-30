विज्ञापन
पाक के 'ट्रॉफी चोर' मंत्री नकवी की ACC बैठक में सीनाजोरी, BCCI ने भी दे दी फाइनल चेतावनी

BCCI React on Asia Cup 2025 Trophy: बीसीसीआई ने ट्रॉफी को अपने होटल ले जाने के नकवी के कदम को 'बचकाना और अस्वीकार्य' बताया था.

पाक के 'ट्रॉफी चोर' मंत्री नकवी की ACC बैठक में सीनाजोरी, BCCI ने भी दे दी फाइनल चेतावनी
BCCI React on Asia Cup 2025 Trophy:
  • BCCI ने एशियाई क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक में भारत को ट्रॉफी न दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.
  • ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी देने को लेकर दो शर्तें रखी हैं
  • शर्तों में दुबई में ट्रॉफी फंक्शन आयोजित करना और टेस्ट प्लेयिंग नेशन्स की मीटिंग कर निर्णय लेना शामिल है
बीसीसीआई ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की वार्षिक आम बैठक (AGM) में भारत को एशिया कप विजेता ट्रॉफी न दिए जाने पर "कड़ी आपत्ति" जताई, लेकिन संस्था के अध्यक्ष मोहसिन नकवी "अभी भी सहमत नहीं" हुए. एशिया कप जीतने के बाद भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं दिए जाने को लेकर बीसीसीआई ने ACC के AGM मीटिंग में विरोध दर्ज कराया है और कहा है की भारत को तुरंत ट्रॉफी सौपी जानी चाहिए. इससे पहले रविवार को भारत को ट्रॉफी नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री और देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं.

ACC चीफ मोहसिन नकवी ने दो शर्त रखी है

1. एशिया कप की ट्रॉफी के लिए दुबई में फंक्शन रखा जाए और यहां आकर भारतीय टीम ट्रॉफी ले सकती है.
2. टेस्ट प्लेयिंग नेशन्स भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान आपस में मीटिंग कर एशिया कप ट्रॉफी के बारे में फैसला कर लें.

BCCI ने जताया कड़ा विरोध

आपको बता दें की बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार यहां हुई एजीएम में बोर्ड के प्रतिनिधि थे. एशिया कप ट्रॉफी एसीसी कार्यालय में है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह विजेता टीम के सदस्यों तक कब पहुंचेगी. एसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, "भारत ने आज एसीसी की बैठक में ट्रॉफी न दिए जाने और मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा किए गए ड्रामे पर कड़ी आपत्ति जताई."

सूत्र ने आगे कहा, "शुक्लाजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रॉफी विजेता टीम को सौंप दी जानी चाहिए. यह एक एसीसी ट्रॉफी है और किसी व्यक्ति की नहीं है." हालांकि, सूत्र ने कहा कि नकवी "अभी भी ट्रॉफी देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं."

