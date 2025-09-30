विज्ञापन
सबकी मां मरती है, ड्रामा मत करो, फौरन ज्वाइन करो...यूको बैंक के जोनल हेड ने तो हद कर दी

यूको बैंक के चेन्नई जोनल हेड के खिलाफ एक ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ईमेल में जोनल हेड के कथित क्रूर बर्ताव के कई चौंकाने वाले उदाहरण दिए गए हैं, जो उनकी असंवेदनशीलता को उजागर करते हैं.

चेन्नई:

यूको बैंक के चेन्नई जोनल हेड के खिलाफ एक ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस ईमेल में बैंक के एक कर्मचारी ने जोनल हेड पर अपने नीचे आने वाले अफसरों के साथ क्रूर, अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस रवैये को "बेरहम तानाशाही" बताया है. वायरल ईमेल में कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि चेन्नई ज़ोन के जोनल हेड आर.एस. अजीत ने कार्यालय में "डर और दबाव का माहौल" बना दिया है. ईमेल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जोनल हेड अफसरों के साथ पेशेवर की तरह नहीं, बल्कि नौकर जैसा व्यवहार करते हैं।

मां की मौत और बीमारी में भी छुट्टी देने से इनकार

ईमेल में जोनल हेड के कथित क्रूर बर्ताव के कई चौंकाने वाले उदाहरण दिए गए हैं, जो उनकी असंवेदनशीलता को उजागर करते हैं. एक अफसर की मां का निधन होने पर, जोनल हेड ने कथित तौर पर कहा, “सबकी मां मरती है, ड्रामा मत करो. तुरंत जॉइन करो, वरना वेतन काटकर अबसेंट दिखा दूंगा." इसके बाद उस अफसर के खिलाफ ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया.

ब्रांच मैनेजर की मां जब आईसीयू (ICU) में भर्ती थीं, तब भी उन्हें छुट्टी देने से पहले जबरन वापसी की तारीख पूछी गई. एक ब्रांच मैनेजर की एक साल की बेटी अस्पताल में भर्ती थी, तो अजीत ने उनसे कथित तौर पर पूछा, "क्या आप डॉक्टर हैं? अस्पताल में क्यों हैं? तुरंत ऑफिस जाइए, वरना मैं आपको एलडब्ल्यूपी (LWP) मार्क कर दूंगा." 

पत्नी की इमरजेंसी में छुट्टी से मनाही

एक अन्य मामले में, जब एक ब्रांच मैनेजर की पत्नी की हालत काफी गंभीर थी. उन्होंने इमरजेंसी में तुरंत अस्पताल ले जाने की छुट्टी मांगी, तो जोनल हेड ने साफ मना कर दिया. ईमेल में आरोप लगाया गया है कि ज़ोनल हेड कर्मचारियों के साथ "बेहद कठोर और अमानवीय बर्ताव" करते हैं.

सोशल मीडिया पर उबाल, कार्रवाई की मांग

इंटरनल ईमेल का स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स ने इस व्यवहार को 'क्रूरता' बताया है. एक यूजर ने लिखा, "मानवता के बिना अनुशासन पतन है. गुस्साए यूजर्स ने इस ईमेल को सोशल मीडिया पर आरबीआई (RBI), वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थाओं को टैग करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस गंभीर मामले पर अब तक यूको बैंक या चेन्नई जोनल ऑफिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

