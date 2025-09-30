थाईलैंड के फुकेट जाना अब और आसान, दिल्ली और मुंबई से स्पाइसजेट की रोजाना की उड़ान इस दिन से शुरू

सफेद रेत, नीला पानी और नारियल के पेड़ जिस जगह को जन्नत जैसा बनाते हैं, वो है थाईलैंड का फुकेट शहर. अब अगर आप भी फुकेट जाना चाहते हैं तो आपका ये सफर पहले से और आरामदायक हो गया है. जी हां, दरअसल बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई से थाईलैंड के फुकेट के लिए रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने ऐलान कर दिया है. फुकेट, थाईलैंड का सबसे बड़ा और लोकप्रिय द्वीप है. साथ ही स्पाइसजेट अब थाईलैंड के बैंकॉक के लिए उड़ानें शुरू करेगा.

कब से शुरू होगी सीधी फ्लाइट

एक बयान में एयरलाइन कंपनी ने कहा कि हमें यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही हैं कि हम अब थाईलैंड के फुकेट के लिए प्रतिदिन नॉन-स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रहे हैं. हमारे यात्री दिल्ली से यात्री 31 अक्टूबर से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से फुकेट की उड़ानें 6 नवंबर से शुरू होने जा रही है. जिससे लोगों का सफर और आसान होगा.

दिल्ली और मुंबई को लोगों को मिलेगा लाभ

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर देबोजो महार्शी ने कहा, “हम फुकेट जैसे दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थल को अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में शामिल करते हुए बेहद उत्साहित हैं. दिल्ली और मुंबई से सीधी उड़ानों के जरिए अब भारतीय यात्रियों के लिए थाईलैंड की खूबसूरत बीच, अनूठी संस्कृति और मेहमाननवाजी का आनंद लेना और आसान हो जाएगा. यह कदम हमारी सस्ती और सुविधाजनक अंतरराष्ट्रीय यात्रा की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.”

थाईलैंड क्यों दुनियाभर में मशहूर

थाईलैंड का फुकेट अपने शानदार और खूबसूरत बीच, साफ नीले पानी और रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां से भारी तादाद में भारतीय सैलानी भी घूमने जाते हैं. यहां से यात्री फी फी द्वीप जैसे अन्य सुंदर स्थानों की भी यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा, पुराना फुकेट टाउन अपनी रंगीन वास्तुकला, बिग बुद्धा प्रतिमा, थाई व्यंजन और नाइटलाइफ के लिए भी जाना जाता है.