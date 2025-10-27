Women's World Cup: यह तूफानी बल्लेबाज भारतीय महिला टीम में शामिल, किए हैं ये बड़े कारनामे, प्रतिका रावल हुईं विश्व कप से बाहर

Pratika Rawal is ruled out: फॉर्म में चल रही सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल (Pratika Rawal) घुटने और टखने की चोट के कारण सोमवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप (Womens World Cup) के बाकी मैचों से बाहर हो गईं जिससे भारतीय टीम को करारा झटका लगा है. बांग्लादेश के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत के अंतिम लीग मैच के दौरान प्रतिका का दाहिना टखना मुड़ गया था. अब प्रतिका रावल की जगह आतिशी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Shafali Verma) को टीम में शामिल किया गया है.

ICC ने दिखाई हरी झंडी

टूर्नामेंट की तकनीकी कमेटी ने सोमवार करीब सात बजे प्रतिका रावल की जगह तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी. नियमों के अनुसार किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर तकनीकी कमेटी की मंजूरी की जरूरत होती है, जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेती है.

Add image caption here

Photo Credit: PTI

शेफाली के कारनामे बड़े हैं

- साल 2029, नवंबर में शेफाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में टी20 खेलने वाली खिलाड़ी बनने के साथ हीं सबसे कम उम्र में अर्द्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनीं.

- कुछ महीने बाद ही शेफाली साल 2020 के टी20 विश्व कप फाइनल में खेलीं और आईसीसी टी20 में नंबर एक बल्लेबाज भी बनीं

-शेफाली को पहली वीमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया



-साल 2021 में शेफाली को इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट और वनडे टीम में चुना गया. और उन्होंने पहले ही टेस्ट में 96 रन की पारी खेली. टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन वर्मा को दोनों पारियों में 159 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया

पचास से ओवर का औसत था प्रतिका का

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सूत्र ने प्रतिका रावल की चोट पर कहा, ‘वह जिस तरह से गिरीं थीं, उससे साफ हो गया था कि वह नॉकआउट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगी. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.' 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब प्रतिका गेंद रोकने के लिए डीप मिडविकेट से दौड़ीं तो उनका दाहिना पैर गीले मैदान में फंस गया और वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ीं. भारतीय खिलाड़ी भाग कर प्रतिका के पास पहुंची और एक स्ट्रेचर भी मैदान में लाया गया, लेकिन यह 25 साल की खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ की मदद से मैदान से बाहर गईं. प्रतिका पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही हैं और उन्होंने छह पारियों में 51.33 के औसत से 308 रन बनाए हैं. बहरहाल, अब उनकी जिम्मेदारी शेफाली वर्मा संभालेंगी और भाग्य से मिले इस मौके को दोनों हाथों से भुनाएंगी.