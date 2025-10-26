विज्ञापन
HIV और AIDS क्या हैं, कैसे फैलते हैं और बचाव कैसे कर सकते हैं? यहां जानिए आसान भाषा में

HIV and AIDS: यहां हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि HIV और AIDS क्या होता है, यह कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है.

HIV and AIDS: HIV और AIDS ऐसी ही बीमारियां हैं जिनके बारे में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं.

HIV and AIDS: आज के समय में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती. HIV और AIDS ऐसी ही बीमारियां हैं जिनके बारे में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं. ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में जागरूकता ही बचाव और इलाज है. यहां हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि HIV और AIDS क्या होता है, यह कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है.

HIV क्या होता है? (What is HIV?)

HIV का पूरा नाम है मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु (Human Immunodeficiency Virus). यह एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. जब यह वायरस शरीर में पहुंचता है, तो यह व्हाइट ब्लड सेल्स (CD4 cells) को नुकसान पहुंचाता है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं.

अगर HIV का इलाज समय पर न किया जाए, तो यह धीरे-धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देता है कि व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियां होने लगती हैं. इस स्थिति को AIDS कहते हैं.

HIV कैसे फैलता है? (How Is HIV Spread?)

HIV केवल कुछ खास तरीकों से ही फैलता है. यह सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता. HIV फैलने के लिए संक्रमित व्यक्ति के शरीर के कुछ लिक्विड का सीधे संपर्क होना जरूरी होता है:

खून (Blood)

  • वीर्य और प्री-वीर्य (Semen and Pre-cum)
  • वेजाइनल फ्लूइड (Vaginal fluids)
  • रेक्टल फ्लूइड (Rectal fluids)
  • ब्रेस्ट मिल्क (Breast milk)

ये फ्लूइड अगर किसी HIV निगेटिव व्यक्ति के शरीर में घाव, म्यूकस मेम्ब्रेन या इंजेक्शन के जरिए पहुंच जाएं, तो HIV फैल सकता है.

HIV फैलने के आम तरीके

  • बिना कंडोम के सेक्स करना (खासकर गुदा या योनि संबंध)
  • सुई या सिरिंज साझा करना, जैसे ड्रग्स या स्टेरॉयड इंजेक्ट करते समय
  • गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे को

HIV बहुत ही दुर्लभ मामलों में कैसे फैल सकता है?

  • ओरल सेक्स के दौरान, अगर मुंह में घाव हो और HIV पॉजिटिव व्यक्ति का वीर्य मुंह में चला जाए.
  • संक्रमित खून या अंग का ट्रांसप्लांट, लेकिन आजकल इसकी सख्त जांच होती है.
  • HIV पॉजिटिव व्यक्ति के काटने से अगर खून निकले और त्वचा टूटी हो.
  • गहरे चुंबन के दौरान अगर दोनों के मुंह में घाव हो और खून का संपर्क हो जाए.
  • HIV पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा चबाया हुआ खाना, केवल शिशुओं में देखा गया है.

AIDS कैसे होता है?

AIDS का मतलब है Acquired Immunodeficiency Syndrome. यह HIV संक्रमण का आखिरी और सबसे गंभीर चरण होता है. अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति दवा नहीं लेता, तो वायरस शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है और व्यक्ति को गंभीर बीमारियां होने लगती हैं.

क्या HIV की दवा HIV फैलने से रोक सकती है?

हां, HIV की दवा जिसे ART (Antiretroviral Therapy) कहते हैं, अगर नियमित रूप से ली जाए तो यह खून में HIV की मात्रा को इतना कम कर देती है कि वह अंडिटेक्टेबल हो जाती है. ऐसे व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और सेक्स के जरिए HIV नहीं फैलाते. लेकिन, इसके लिए दवा को रोजाना लेना और नियमित जांच करवाना जरूरी है.

HIV से बचाव कैसे करें?

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis): HIV निगेटिव व्यक्ति के लिए दवा जो HIV को शरीर में पकड़ बनाने से रोकती है.
PEP (Post-Exposure Prophylaxis): अगर HIV के संपर्क में आने का शक हो, तो 72 घंटे के अंदर दवा लेना जरूरी है.

कंडोम का सही इस्तेमाल करें?

  • सुई या सिरिंज साझा न करें.
  • नियमित HIV टेस्ट करवाएं.

HIV और AIDS से जुड़ी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. यह बीमारी छूने या साथ रहने से नहीं फैलती, बल्कि कुछ खास तरीकों से ही फैलती है. समय पर इलाज और सावधानी से HIV को रोका जा सकता है और HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी हेल्दी लाइफ जी सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

