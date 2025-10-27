बीपी में तेजी से गिरावट, आंतरिक रक्तस्राव, जानें कितनी गंभीर है श्रेयस अय्यर की चोट, बढ़ सकती है ICU की मियाद

Shryas Iyer's injury status: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को सीरीज के आखिरी और तीसरे वनडे में भारतीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक सुपर से ऊपर कैच तो पकड़ लिया, लेकिन इस कैच ने उन्हें सिडनी के अस्पताल में इंटेस केयर यूनिट (ICU) में पहुंचा दिया है. एलेक्स कैरी का कैच लेने की कोशिश में अय्यर जमीं पर बुरी तरह गिरे थे और इससे उन्हें गंभीर अंदरुनी चोट आई है. जानकारी के अनुसार इस प्रयास में अय्यर की बायीं पसली चोटिल हो गई. और मैदान पर 'भद्दी स्थिति' में गिरने के बाद श्रेयस अय्यर अय्यर का रक्तचाप (बीपी) एक खतरनाक स्थिति तक कम हो गया था. इस गंभीर स्थिति के बाद अय्यर को अस्पताल में भर्ती कराया गया. रिपोर्ट के अनुसार उनकी तिल्ली फट (एक गंभीर मेडिकल आपात स्थिति है, जो आमतौर पर पेट के बाईं ओर चोट लगने के कारण होती है. इसके लक्षणों में पेट के बाईं ओर दर्द, बाएं कंधे तक फैलने वाला दर्द, भ्रम, चक्कर आना और बेहोशी शामिल हो सकते हैं) गई. तिल्ली फटने के कारण अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव हुआ.

खतरनाक ढंग से गिरा बीपी

रिपोर्ट के अनुसार अय्यर के जमीं पर बुरी तरह गिरने का असर यह हुआ कि उनके शरीर का एक हिस्सा पसली के नीचे आ गया. और इसके कारण अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गया. ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद अय्यर अच्छी स्थिति में नहीं थे. और ब्लड प्रेशर के चेताने के स्तर तक गिरने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया. जानकारी के अनुसार अय्यर के दो दिन और आईसीयू में रहने की उम्मीद है. लेकिन अगर अगले 48 घंटे में उनका रक्तस्राव बंद नहीं होता है, तो अय्यर को अगले और कई दिन आईसीसू में बिताने पड़ सकते हैं. बीसीसीआई की अय्यर की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन यह कहना सही होगा कि अय्यर को कम से कम अगले सात दिन अस्पताल में बिताने होंगे.

Photo Credit: PTI

बोर्ड ने परिवार को दी जानकारी

अय्यर के इस स्थिति के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गतिविधियों को गति प्रदान की है, जिससे उनके परिवार का कोई सदस्य जल्द से सिडनी पहुंच सके. हालांकि, कब और कौन सिडनी पहुंचेगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है. बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, 'बोर्ड ने घटना के बारे में उनके परिवार को सूचित कर दिया है. और जल्द ही कोई एक सदस्य सिडनी पहुंचेगा'. बोर्ड ने जारी बयान में कहा, 'स्कैन में पता चला है कि उनकी तिल्ली फट गई है. उनका उपचार जारी है और हालत स्थिर बनी हुई है. श्रेयस की रिकवरी अच्छी है. बोर्ड की चिकित्सीय टीम सिडनी और भारत में विशेषज्ञों के साथ संपर्क में है और उनकी स्थिति पर नजदीकी नजर रखी जा रही है. अय्यर की चोट की दिन-दर-दिन प्रगति जानने के लिए भारतीय चिकित्सकों की टीम लगातार अय्यर के साथ बनी रहेगी.'