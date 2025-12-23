'यह हमारे लिए अच्छा मौका', दक्षिण अफ्रीकी पेसर रबाडा ने विश्व कप को लेकर कह ही अहम बात

दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने कहा कि आगामी एसए20 टूर्नामेंट उन्हें अगले साल के टी20 विश्व कप से पहले मैदान पर समय बिताने का शानदार मौका देगा. पसली की चोट के कारण रबाडा हाल में दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे पर नहीं खेल पाए थे ,लेकिन एमआई केपटाउन का यह खिलाड़ी अब एसए20 के चौथे.सत्र में अपने कौशल को और बेहतर करना चाहता है. रबाडा ने शुक्रवार से शुरू हो रहे लीग के चौथे सत्र से पहले ‘जियोस्टार प्रेस रूम' में कहा, ‘हां, यह मैच खेलने और खुद को टी20 प्रारूप में ढालने का शानदार मौका है. हमने इस साल अधिक टी20 क्रिकेट नहीं खेला है. यह एक शानदार टूर्नामेंट होने वाला है.' रबाडा को लगता है कि लीग के दौरान दक्षिण अफ्रीका में अलग-अलग हालात में खेलने से आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों को अच्छी चुनौती मिलेगी.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस सत्र में टीमों ने बहुत अच्छा संतुलन बनाया है. पिछले तीन सत्र में प्रबंधन और टीम चुनने के लिए जिम्मेदार लोगों ने यह पता लगा लिया है कि दक्षिण अफ्रीका में अलग-अलग हालात में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या चाहिए.' एसए20 के आगामी सत्र में डरबन सुपर जाइंट्स की कप्तानी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडेन मारक्रम रबाडा से सहमत दिखे.

मारक्रम ने कहा, ‘स्वाभाविक रूप से यह बहुत अच्छी बात है कि हम विश्व कप शुरू होने से कुछ दिन पहले तक टी20 क्रिकेट खेलेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपनी एसए20 टीमों पर बहुत अधिक ऊर्जा लगाना चाहेंगे. खिलाड़ियों से विश्व कप के बारे में चिंता करने के लिए कहेंगे.' उन्होंने कहा, ‘ये दो पूरी तरह से अलग प्रतियोगिताएं हैं और मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि खिलाड़ी इसे इसी तरह से लें. जब हम विश्व कप में पहुंचेंगे तो खिलाड़ियों ने काफी टी20 मैच खेल लिए होंगे। उम्मीद है कि हमारे पास अच्छा आत्मविश्वास और फॉर्म होगी हम आगे ले जा सकते हैं.'