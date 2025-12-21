विज्ञापन
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत, कई घायल

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

  • दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बेकर्सडेल में अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दस लोगों की हत्या की
  • फायरिंग की घटना अवैध शराब बिक्री के पास एक गरीब इलाके में हुई, जिससे दस लोग घायल भी हुए हैं
  • पुलिस ने अभी तक हमले के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया है और मृतकों की विस्तृत जानकारी नहीं दी है
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग हुई है. इस फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं. साउथ अफ्रीका में फायरिंग की इस महीने में यह दूसरी घटना है. पुलिस ने एएफपी को बताया कि शहर से 40 किलोमीटर (25 मील) दक्षिण-पश्चिम में स्थित बेकर्सडेल में हुए हमले के पीछे का मकसद क्‍या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस बताया- कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने सड़कों पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं. 

गौतेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरीडिली ने एएफपी को बताया, 'आम लोगों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोग मारे गए हैं. मृतकों के बारे में हमारे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है.' यह गोलीबारी दक्षिण अफ्रीका की कुछ प्रमुख सोने की खानों के पास स्थित बेकर्सडाल के एक गरीब इलाके में एक शराबखाने के पास हुई. पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है.  

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी उस जगह पर हुई जहां अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी. 63 मिलियन लोगों की आबादी वाले दक्षिण अफ्रीका में अपराध दर बहुत अधिक है, जिसमें दुनिया में सबसे अधिक हत्या दर में से एक शामिल है.

दक्षिण अफ्रीका में फायरिंग की इस महीने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 6 दिसंबर को बंदूकधारियों ने राजधानी प्रिटोरिया के पास एक हॉस्टल पर हमला कर दिया था, जिसमें तीन साल के बच्चे समेत एक दर्जन लोगों की मौत हो गई थी. 

