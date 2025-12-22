मैदान में फ्लाइंग किस, जीत के बाद आधी रात को गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइव पर निकले हार्दिक पांड्या, वीडियो वायरल

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी फिटनेस के साथ मैदान पर लौटे हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे रहे हैं. अहमदाबाद में सीरीज के एक अहम मुकाबले में हार्दिक ने बल्ले से तूफान मचाया, जिससे टीम इंडिया ने मैच के साथ-साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली.

स्टेडियम में मौजूद थीं गर्लफ्रेंड माहिका

19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आखिरी टी20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर सीरीज 3-1 से जीत ली. इस जीत के हीरो रहे हार्दिक पंड्या, जिन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली.

हार्दिक ने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़कर शुरुआत की और महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज फिफ्टी है. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. खास बात यह कि उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा स्टेडियम में मौजूद थीं और हार्दिक ने फिफ्टी पूरी करने के बाद स्टैंड्स की तरफ उनके लिए एक फ्लाइंग किस भेजी और अपना फिफ्टी उन्हें डेडिकेट किया.

जीत के बाद कार ड्राइव पर निकले

मैच जीतने के बाद जश्न का माहौल था और हार्दिक ने इसे खास तरीके से मनाया. वे अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को अहमदाबाद की सड़कों पर लग्जरी कार में घुमाने निकले. माहिका ने इंस्टाग्राम पर इस पल का वीडियो शेयर किया, जिसमें हार्दिक कार ड्राइव कर रहे हैं और माहिका उनका वीडियो बना रही हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.