'यह आईपीएल के इतिहास...', ललित मोदी के 17 साल बाद 'स्लैपगेट' वीडियो रिलीज पर बोले फैंस

साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला संस्करण आयोजित हुआ, तो पहले ही मैच में ब्रैंडन मैकलम के तूफानी शतक सहित मेगा टूर्नामेंट में कई रोमांचक बातें देखने को मिलीं, तो पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का श्रीसंत के साथ 'थप्पड़ कांड' सभी को हैरान कर गया. इसके बाद हरभजन पर कई मैचों का प्रतिबंध लगा, तो आईपीएल की भी खासी किरकरी हुई. उस समय करोड़ों फैंस तब हैरान रह गए, किंग्स XI पंजाब के लिए खेल रहे श्रीसंत मैच खत्म होने के बाद टीवी स्क्रीन पर सुबकते हुए दिखाई पड़े. उस समय आईपीएल की गर्वनिंग काउंसिल ने घटना के वीडियो को सार्वजनिक न करने का फैसला किया था. लेकिन घटना के करीब 17 साल बाद तत्कालीन आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने शुक्रवार को थप्पड़ कांड (Slapgate) का वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया, तो यह तूफान से वायरल हो गया. और इस वीडियो पर प्रशंसक अपने ही अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं. मोदी ने कंगारू पूर्व कप्तान माइकल क्लॉर्क के एक साथ एक पोडकास्ट में इस बारे में बात की.

After 17 years, the footage of Harbhajan Singh slapping Sreesanth has finally surfaced — easily one of the wildest IPL clips ever.#HarbhajanSingh #Sreesanth #Bhajji #IPL pic.twitter.com/h5v4Y3rT9t — ARVIND RAJPUROHIT HINDU (@avraaj1008) August 29, 2025

प्रशंसक इस घटना पर बहुत ही हैरानी जता रहे हैं. बहरहाल, वीडियो जारी होने से आज की युवा पीढ़ी को भी वास्तविक घटना का पता चल गया है

18 years later, Bhajji - Sreesanth footage released pic.twitter.com/6jCsOGH3uR — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) August 29, 2025

यह प्रशंसक ने हरभजन के साथ-साथ युवराज सिंह पर भी दोष मढ़ दिया है

This was not a thappad thappad tbh.

I think Sreeshanth was inconsolable after this because A) He didn't expect big brother figure Bhajji doing what he did. B) His captain Yuvraj sided with his friend rather than taking a stand for his team mate. (wasn't even there, didn't say… https://t.co/qhFZddjhsm — Akash (@akispeaks) August 29, 2025

इस फैन को शायद मालूम नहीं कि हरभजन को इस घटना के बाद करीब दस मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ा था, तो उन्हें खासा आर्थिक नुकसान भी हुआ था