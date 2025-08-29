विज्ञापन
'यह आईपीएल के इतिहास...', ललित मोदी के 17 साल बाद 'स्लैपगेट' वीडियो रिलीज पर बोले फैंस

Lalit Modi on slap gate: आईपीएल के पहले ही संस्करण में हरभजन का हाथ चला, तो पूरे क्रिकेट जगत में इसकी गूंज सुनाई पड़ी. और अब यह फिर से चर्चा में है

'यह आईपीएल के इतिहास...', ललित मोदी के 17 साल बाद 'स्लैपगेट' वीडियो रिलीज पर बोले फैंस
  • साल 2028 में आईपीएल के पहले संस्करण में हरभजन-श्रीसंत थप्पड़ कांड ने सभी को चौंका दिया था
  • हरभजन सिंह पर थप्पड़ कांड के कारण कई मैचों का प्रतिबंध लगा और आईपीएल की छवि को नुकसान पहुंचा था
  • तब आईपीएल की गर्वनिंग काउंसिल ने उस समय थप्पड़ कांड का वीडियो सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया था
साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला संस्करण आयोजित हुआ, तो पहले ही मैच में ब्रैंडन मैकलम के तूफानी शतक सहित मेगा टूर्नामेंट में कई रोमांचक बातें देखने को मिलीं, तो पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का श्रीसंत के साथ 'थप्पड़ कांड' सभी को हैरान कर गया. इसके बाद हरभजन पर कई मैचों का प्रतिबंध लगा, तो आईपीएल की भी खासी किरकरी हुई. उस समय करोड़ों फैंस तब हैरान रह गए,  किंग्स XI पंजाब के लिए खेल रहे श्रीसंत मैच खत्म होने के बाद टीवी स्क्रीन पर सुबकते हुए दिखाई पड़े. उस समय आईपीएल की गर्वनिंग काउंसिल ने घटना के वीडियो को सार्वजनिक न करने का फैसला किया था. लेकिन घटना के करीब 17 साल बाद तत्कालीन आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने शुक्रवार को थप्पड़ कांड (Slapgate) का वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया, तो यह तूफान से वायरल हो गया. और इस वीडियो पर प्रशंसक अपने ही अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं. मोदी ने कंगारू पूर्व कप्तान माइकल क्लॉर्क के एक साथ एक पोडकास्ट में इस बारे में बात की.

प्रशंसक इस घटना पर बहुत ही हैरानी जता रहे हैं. बहरहाल, वीडियो जारी होने से आज की युवा पीढ़ी को भी वास्तविक घटना का पता चल गया है

यह प्रशंसक ने हरभजन के साथ-साथ युवराज सिंह पर भी दोष मढ़ दिया है

इस फैन को शायद मालूम नहीं कि हरभजन को इस घटना के बाद करीब दस मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ा था, तो उन्हें खासा आर्थिक नुकसान भी हुआ था

