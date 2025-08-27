Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर आंगन में रंगोली बनाकर करें बप्पा का स्वागत, देखें 13 सबसे खूबसूरत डिजाइन

विज्ञापन

Ganesh Chaturthi 2025: यहां हम आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत और जल्दी बनने वाले रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर आप इनमें से किसी एक को चुनकर अपने आंगन को सजा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

गणेश चतुर्थी पर आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन लोग घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा लाते हैं और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं. इस साल आज यानी 27 अगस्त, बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ रही है और 6 सितंबर, शनिवार के दिन गणपति विसर्जन किया जाएगा. ऐसे में हर कोई खूब हर्षोल्लास के साथ बप्पा के स्वागत में जुटा है. बप्पा के स्वागत में लोग नए-नए पकवान बनाते हैं, भोग तैयार करते हैं, घर की साफ-सफाई कर सुंदर सजाते हैं, साथ ही कुछ लोग घर के आंगन में रंगोली भी बनाते हैं. हिंदू धर्म में रगोली बनाने को बेहद शुभ भी माना जाता है. ऐसे में यहां हम भी आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत और जल्दी बनने वाले रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक को चुनकर अपने आंगन को सजा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

गणेश चतुर्थी पर आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन

गणपति वाली रंगोली

आप रंगोली में गणपति बप्पा की छोटी प्रतिमा बना सकते हैं. इस तरह की रंगोली आसानी से बन जाती है, साथ ही देखने में भी काफी आकर्षक लगती है.

फूलों की रंगोली

रंगों से अलग फूलों से बनी रंगोली भी बहुत सुंदर लगती है. ऐसे में आप इस तरह गेंदे, गुलाब और कमल के फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बना सकते हैं.

मोर डिजाइन वाली रंगोली

मोर का डिजाइन रंगोली में काफी पसंद किया जाता है. आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुनकर आंगन या घर के प्रवेश द्वार पर बना सकते हैं.

स्वस्तिक और ओम रंगोली

स्वस्तिक और ओम के चिन्ह शुभ माने जाते हैं. बप्पा के स्वागत में आप स्वस्तिक और ओम रंगोली बना सकते हैं.

दीयों वाली रंगोली

इन सब से अलग आप इस तरह दीयों वाली रंगोली भी बना सकते हैं. रंगों से डिजाइन बनाकर उसके चारों ओर छोटे-छोटे दीये जलाएं. इससे रंगोली और अधिक खूबसूरत लगने वाली है.

