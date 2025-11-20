विज्ञापन
Smriti Mandhana: इन गानों से फेमस हुए मंधाना के होने वाले पति पलाश, अभिषक बच्चन की फिल्म में कर चुके एक्टिंग, जानें नेटवर्थ

Smriti Mandhana weds Palash Muchhal: भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना की शादी से जुड़े कार्यक्रमों का आगाज खुद स्मृति ने बहुत ही स्टाइल के साथ किया है, उनका पोस्ट किया वीडियो बहुत ही मजेदार है

स्मृति मंधाना अपने होने वाली पति और म्युजिशियन पलाश मुच्छल के साथ

हाल ही में विश्व कप जीतने वाली भारतीय वीमेंस टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने ब्वॉयफ्रेंड और मशहूर म्युजिशियन पलाश मुच्छल के साथ होने जा रही शादी समारोह से जुड़े कार्यक्रमों का आगाज शानदार स्टाइल में किया है. स्मृति ने शुरुआती समारोह का 'मुन्ना भाई स्टाइल' में एक वीडियो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया जिसमें मंधाना अपनी इंगेजमेंट रिंग को प्रदर्शित करती दिख रही हैं. इस वीडियो में टीम की साथी जेमिमा रॉड्रिगेज, राधा यादव और बाकी खिलाड़ियों ने भी किसी मंझे हुए कलाकार की तरह योगदान दिया है. बहरहाल, तमाम फैंस स्मृति के होने वाले वाले पति और म्युजिशियल पलाश मुच्छल के बारे में जानने को बहुत ही ज्यादा बेकरार हैं. वजह यह भी है कि पलाश की पहचान अभी स्मृति जितनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन पलाश कई साल पहले एक हिट गाने के जरिए फैंस के बीच चर्चा में आए थे.

पहली ही फिल्म से निगाह में आए पलाश

पलाश की पहली फिल्म ढिश्कियां थी, जो साल 2014 में आई थी, तो उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स में भी म्युजिक दिया था. और इन दोनों ही फिल्मों का उनका गाना खासा हिट हुआ. भूतनाथ रिटर्न्स के 'पार्टी तो बनती है' और ढिश्कियां के गाने 'तू ही है आशिकी' से पलाश ने बॉलीवुड में अच्छा आगाज किया.

एक्टिंग भी कर चुके हैं पलाश

पलाश अभिषेक बच्चन के लीड रोल वाली फिल्म खेलें हम जी जान से में एक्टिंग भी कर चुके हैं. इसमें उन्होने झुनकू कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म को लगान फिल्म के मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने निर्देशित किया था. यह पलाश की इकलौती ऐसी मूवी रही, जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर काम किया. जब उन्हें बतौर म्युजिशियन सफलता मिली, तो फिर उन्होंने पूरी तरह इसी पेशे पर ध्यान केंद्रित किया.

इतनी नेटवर्थ=(कुल संपत्ति-कुल देनदारी)

अलग-अलग स्रोतों के अनुसार 30 साल के पलाश मुच्छल की कुल नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपये है. फिल्मों के अलावा वह शो के जरिए भी कमाई करते हैं. पलाश ने पिछले महीने ही अपने गृहनगर इंदौर में एक कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में पलाश ने इस बात का ऐलान किया था कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहु बनेंगी और अब अगले कुछ दिनों 23 नवंबर को वह पलाश अपने वादे पर मुहर लगाने जा रहे हैं

