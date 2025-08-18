इस मामले में अय्यर से बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं', टीम चयन की पूर्व संध्या पर चोपड़ा का बड़ा बयान

Asia Cup 2025: अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार को होगा. मुंबई में दोपहर 1:30 बजे से चीफ सलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक शुरू होगी. बहरहाल, उससे पहले तमाम पूर्व दिग्गज अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पक्ष में बयान देकर अपना भरोसा दिखा रहे हैं. इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक साल में घरेलू क्रिकेट और आईपीए में बहुत ही दमदार प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का दावा बहुत ही मजबूत है, लेकिन यह देखना होगा कि उनके लिए जगह कैसे बनाई जाती है. बहरहाल, आकाश चोपड़ा (Chopra On Iyer) ने अय्यर के बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब बात मिड्ल ओवरों की आती है, तो फिर उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है.

चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'अय्यर के बारे में बात किए जाने की जरूरत है. जब हम पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे, तो बीच के ओवरों में उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है. वह तब विरोधी टीमों के बॉलरों की धुलाई कर रहे थे. वह ऐसे बल्लेबाज थे, जो मनमर्जी से बाउंड्रियां बटोर रहे थे. और नॉन-स्ट्राइक बल्लेबाज से दबाव हटा रहे थे.' वहीं, अय्यर ने आईपीएल में 175.07 के स्ट्राइक-रेट से छह सौ से ज्यादा रन बनाए थे. साथ ही, फाइनल में पहुंचे पंजाब किंग्स के लिए 39 छक्के भी जड़े.

चोपड़ा ने कहा, 'चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल आई और इसमें उन पर कई तरह के दबाव थे, लेकिन अय्यर ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. हमने बार-बार देखा है कि टी20 में चयन आईपीएल के आधार पर किए जाते हैं. हमने वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक राणा, संजू सैमसन और बाकी खिलाड़ियों के बारे में देखा है. और अगर हम इस नजरिए से देखें, तो अय्यर का चयन टीम में बनता है.' पूर्व बल्लेबाज वीडियो में बोले, 'हमने ऐसा मुद्दा बनाया है कि अय्यर को एशिया कप टीम में होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि तिलक वर्मा 3 या 4 नंबर पर खेल रहे हैं. नंबर-3 पर खेलने के बाद से तिलक को रोकना मुश्किल हो गया है. अब जबकि वर्मा आईपीएल में निचले क्रम में खेलते हैं, तो भारत के नजरिए से तुलना करना सही नहीं होगा. लेकिन भारत के लिए अगर आप उनके आंकड़े देखोगे, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.'



