बस 19 दिन बाक़ी: बांग्लादेश भारत में खेलेगा या बाहर, ICC आज करेगा बड़ा फैसला, ये 5 विकल्प हो सकते हैं !

ICC vs BCB: कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफ़िज़ुर के निकाले जाने के बाद (3 जनवरी, 2026) तक़रीबन दो हफ़्ते का वक्त बीत चुका है. ये पहला मौक़ा होगा जब आईसीसी और बीसीबी के अधिकारी पहली बार सीधे तौर पर आमने-सामने होंगे.

बस 19 दिन बाक़ी: बांग्लादेश भारत में खेलेगा या बाहर, ICC आज करेगा बड़ा फैसला, ये 5 विकल्प हो सकते हैं !
ICC-BCB MEETING IN DHAKA, WILL THE T20 WORLD CUP
  • बांग्लादेश भारत में खेलेगा या बाहर, ICC आज करेगा बड़ा फैसला, ये 4 विकल्प हो सकते हैं !
  • अधिकारी विवाद सुलझाने के लिए बांग्लादेश जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर BCB के अधिकारियों से बातचीत करेंगे
  • बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में होने वाले मैचों के वेन्यू को श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

BCCI vs BCB: मुस्ताफ़िज़ुर रहमान विवाद अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स और ICC, BCCI और दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स के लिए गले में फंसी हड्डी साबित होता जा रहा है. वर्ल्ड कप के शुरू होने में सिर्फ़ 20 दिन बाक़ी हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिहाज़ से देखें और मैच खेलने से पहले सात दिन प्रैक्टिस के भी निकाल दें तो उनके पास दो हफ़्ते का भी वक्त नहीं बचा है. 

शनिवार को ICC के अधिकारी जाएंगे बांग्लादेश- सूत्र
NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ICC के अधिकारी इस मसले को सुलझाने के लिए बांग्लादेश रवाना हो रहे हैं. चार दिनों पहले (13 जनवरी, 2026) बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग भी हुई थी, और अब माना जा रहा है कि आईसीसी के अधिकारी ढाका जाकर BCB के अधिकारियों को अपनी सुरक्षा की तैयारी और रणनीतियों को उन्हें समझाकर उन्हें पहले के प्लान के तहत ही भारत आकर वर्ल्ड कप खेलने को समझाएंगे. 

3 जनवरी के बाद से गहराया विवाद
इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेफ़्ट आर्म पेसर मुस्तफ़िज़ुर रहमान के आईपीएल और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से निकाले जाने के बाद, सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश की टीम को टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजने से इंकार कर दिया था.आईसीसी और बीसीबी की वर्चुअल मीटिंग के बाद बीसीबी के अधिकारियों ने ICC के आंतरिक जांच की रिपोर्ट को सेलेक्टिव तरीके से लीक भी किया था. 

पहली बार आमने-सामने होगी मुलाक़ात
कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफ़िज़ुर के निकाले जाने के बाद (3 जनवरी, 2026) तक़रीबन दो हफ़्ते का वक्त बीत चुका है. ये पहला मौक़ा होगा जब आईसीसी और बीसीबी के अधिकारी पहली बार सीधे तौर पर आमने-सामने होंगे.  बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मांग रखी है कि उसके मैच के वेन्यु भारत से शिफ़्ट कर श्रीलंका किए जाएं. आईसीसी ने पहले उनकी मांग को ठुकरा दिया था. फिर दोनों की बैठक के बाद फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ है. 

क्या हो सकता है आगे
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के मुलाक़ात के बीच कई विकल्प की उम्मीद की जा सकती है. 

पहला विकल्प
पहला तो ये कि आईसीसी के एक्सपर्ट सुरक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मान ले और कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखने की बात कहकर भारत मैच खेलने आ जाए. इसकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पिछले दिनों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच एक दरार भी देखने को मिली है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार अपने आमचुनाव से पहले लोगों को नाराज़ करने का रिस्क नहीं उठा सकती. बांग्लादेश में भी क्रिकेट फ़ैन्स बेहद भावुक हैं और ये खेल उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है. 

दूसरा विकल्प
दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की बातों को सिरे से खारिज कर दे. लेकिन ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. फ़ैन्स का गुस्सा किस ओर जाता है ये भी एक बड़ा मसला बन सकता है. 

तीसरा विकल्प
एक तीसरा ये विकल्प ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश भारत में किसी तीसरे वेन्यु पर खेलने के लिए तैयार हो जाए. तीसरे वेन्यु के लिए त्रिवेन्द्रम और चेन्नई के नाम पहले सामने आ चुके हैं. 

चौथा विकल्प
चौथा विकल्प ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल कोई बात ना बने और बात आगे की बातचीत के लिए टल जाए. ऐसे में वर्ल्ड कप में जाने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए उल्टी गिनती और छोटी पड़ जाएगी. वक्त तेज़ी भाग रहा है- वर्ल्ड कप का पहला मैच 7 फ़रवरी से है.

पांचवां विकल्प
बांग्लादेश की लोकल मीडिया में इस बात की भी चर्चा है कि अगर ICC और BCB के बीच बात नहीं बनती है और बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहता है, तो टी-20 की अगली बेस्ट टीम आयरलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया जाएगा. 

टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ग्रुप-C में इंग्लैंड,इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज़ के साथ जगह मिली है. बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 7 फ़रवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेलना है.

