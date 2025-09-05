विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: गणपति दर्शन के लिए पहुंचे रोहित शर्मा, खिल उठे फैंस के चेहरे

Rohit Sharma at Ganpati Pandal in Mumbai: गणपति दर्शन के लिए पहुंचे रोहित शर्मा फैंस के खिले चेहरे.

Read Time: 1 min
Share
VIDEO: गणपति दर्शन के लिए पहुंचे रोहित शर्मा, खिल उठे फैंस के चेहरे
Rohit Sharma at Ganpati Pandal in Mumbai

Rohit Sharma at Ganpati Pandal in Mumbai: टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का फैंस के बीच क्रेज़ तो दुनिया जानती है, कुछ ऐसा ही दृश्य मुंबई में तब बन गया जब रोहित गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे. रोहित शर्मा के गाड़ी के दोनों तरफ फैंस नजर आ रहे है जो खुद भी दर्शन के लिए पहुंचे होंगे और ऐसे में रोहित शर्मा की एक झलक और उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की होर दिखी जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rohit Parmod Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com