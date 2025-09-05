VIDEO: गणपति दर्शन के लिए पहुंचे रोहित शर्मा, खिल उठे फैंस के चेहरे

Rohit Sharma at Ganpati Pandal in Mumbai
Rohit Sharma at Ganpati Pandal in Mumbai: टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का फैंस के बीच क्रेज़ तो दुनिया जानती है, कुछ ऐसा ही दृश्य मुंबई में तब बन गया जब रोहित गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे. रोहित शर्मा के गाड़ी के दोनों तरफ फैंस नजर आ रहे है जो खुद भी दर्शन के लिए पहुंचे होंगे और ऐसे में रोहित शर्मा की एक झलक और उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की होर दिखी जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है.
THE CRAZE & AURA OF ROHIT SHARMA AT MUMBAI. 🔥🌟— Tanuj (@ImTanujSingh) September 5, 2025
- The Hitman, Mumbai Cha Raja..!!!!
pic.twitter.com/0gEssSM0gB
